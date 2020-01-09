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Цукерберг рассказал, чего ждет от ближайшего десятилетия

10.01.2020 16:27 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Глава Facebook Марк Цукерберг сделал прогноз на ближайшее десятилетие. «Я решил подумать о том, как изменятся мир и моя жизнь к 2030 году, и сосредоточиться на этих вещах», — написал он на своей странице в соцсети. Об этом рассказывает ТАСС.

Цукерберг рассказал, чего ждет от ближайшего десятилетия
Фото: Reuters

Цукерберг полагает, что одним из основных вопросов десятилетия станет смена поколений. «Я надеюсь, что к 2030 году миллениалы займут управляющие должности в большем количестве учреждений», — написал Цукерберг. Он добавил, что организация Chan Zuckerberg Initiative в течение следующего десятилетия сосредоточится на помощи молодым предпринимателям, ученым и лидерам.

Также, по мнению главы Facebook, в ближайшие 10 лет будет создана новая частная соцплатформа. «Интернет дал нам суперсилу — возможность общаться с кем угодно и где угодно. Это невероятно расширяет наши границы. Теперь мы являемся частью сообщества с миллиардами людей», — написал Цукерберг. При этом он отметил, что в такой ситуации сложнее найти свою уникальную роль. Глава Facebook считает, что «в течение следующего десятилетия крупнейшие представители цифровой социальной инфраструктуры помогут восстановить небольшие сообщества, которые вернут нам чувство близости».

Кроме того, Цукерберг считает, что в будущем десятилетии появится новая технологическая платформа — смартфон с расширенными возможностями за счет устройств дополненной реальности, новые формы управления крупными цифровыми сообществами, а малый бизнес получит возможности крупных компаний, в частности, доступ к различным технологиям.

 
 
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Глава Facebook Марк Цукерберг сделал прогноз на ближайшее десятилетие. «Я решил подумать о том, как изменятся мир и моя жизнь к 2030 году, и сосредоточиться на этих...
 
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