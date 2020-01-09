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Советский спутник связи «Молния» сгорел в атмосфере

10.01.2020 10:31 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Советский спутник связи «Молния 2−17» сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы над Индийским океаном, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Советский спутник связи «Молния» сгорел в атмосфере
Молния-1, на базе которого был разработан Молния-2. Фото: wikipedia

«Аппарат сгорел в плотных слоях атмосферы 6 января, около 12.00 мск, над акваторией Индийского океана», — отметил собеседник агентства.

Спутник «Молния 2−17» был изготовлен АО «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнева. Аппарат был запущен с космодрома Плесецк 11 февраля 1977 года. Он относится к спутникам связи двойного назначения второго поколения.

Всего было запущено 19 спутников этой серии. Два из них не вышли на рабочую орбиту, еще четыре преждевременно вышли из строя. Группировка являлась частью Единой системы спутниковой связи и обеспечивала ретрансляцию программ Центрального телевидения. Подобные спутники запускались с 1971 по 1977 год. На смену им пришли аппараты нового поколения «Молния 3». По состоянию на конец 2019 года на орбите оставались четыре космических аппарата «Молния 2».

 
 
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Советский спутник связи «Молния 2−17» сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы над Индийским океаном, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической...
 
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