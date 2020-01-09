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В России показали на видео пуск гиперзвуковой ракеты, способной потопить авианосец

10.01.2020 17:24 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В России показали на видео момент пуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» с истребителя МиГ-31К. Ракета была выпущена во время учений в Черном море. Видеоролик появился на YouTube-аккаунте российского Первого канала.

На кадрах виден момент выхода истребителя в зону пуска ракеты и ее старт.

Гиперзвуковая ракета «Кинжал» может поражать цели на расстоянии до 1,5 тысячи километров. Носителем боеприпаса является истребитель МиГ-31К, в будущем такими ракетами хотят оснащать и бомбардировщики Ту-22М3.

Скорость ракеты заявлена в 10 Махов (в десять раз быстрее скорости звука, то есть порядка 12 240 км/ч). Высокоскоростной носитель доставляет боеприпас в район сброса, после чего маршевый двигатель за считанные секунды разгоняет ракету до громадной скорости. На всей траектории «Кинжал» может маневрировать — считается, что она способно преодолеть любую ПРО. А на конечном участке полета включается всепогодная головка самонаведения, позволяющая поразить цель в любое время суток.

Скорость ракеты настолько высока, что ее удар даже без учета взрыва боеголовки имеет кинетическую энергию, достаточную, чтобы боеприпас буквально разорвал корабль пополам. Это делает «Кинжал» опасным даже против авианосцев.

 
 
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В России показали на видео момент пуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» с истребителя МиГ-31К. Ракета была выпущена во время учений в Черном...
 
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