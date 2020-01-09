Количество проданных iPhone приближается к четверти населения Земли

Источник материала: IT.Tut.by

Стив Джобс представил первое поколение iPhone в начале 2007 года — с тех пор Apple удалось продать более 1,5 миллиарда подобных аппаратов, а вскоре их количество приблизится к двум миллиардам. Об этом пишет BNN Bloomberg.



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По расчетам аналитиков, в 2020 финансовом году компания планирует реализовать около 195 миллионов iPhone. Если производителю удастся этого достичь, то к концу периода общее количество всех проданных компанией iPhone за 13 лет составит примерно 1,9 миллиарда штук.

С учетом того, что сейчас население Земли составляет порядка 7,7 миллиардов человек, количество проданных iPhone приближается к отметке в четверть жителей планеты.

При этом отмечается, что за годы существования iPhone бизнес-модель компании успела изменится. Несмотря на то, что на продажи новых девайсов (главенствующую роль среди которых занимают смартфоны) все еще делается большая ставка, в последние время все больше внимания уделяется экосистеме, окружающей продукцию Apple. В первую очередь речь идет о сервисах вроде App Store, Apple Pay и Apple Music.

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