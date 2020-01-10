В Минске открылся новый фирменный магазин Huawei. Как это было

Источник материала: IT.Tut.by

В минском торговом центре «Корона-сити» открылся второй в Беларуси фирменный магазин компании Huawei. Первым покупателям в честь этого события предложили скидки. Мы побывали на открытии брендшопа и рассказываем, что там происходило.





Магазин обшей площадью в 100 квадратных метров ранее работал в тестовом режиме, а сегодня произошло его официальное открытие. В нем, заверяет производитель, представлены все официально продающиеся в Беларуси гаджеты от Huawei — начиная от смартфонов с портативными зарядками и чехлами и заканчивая Bluetooth-колонками, мышками и другими аксессуарами.











Первым покупателям, пришедшим к открытию, в Huawei обещают скидки и подарки. Например — смартфон Y5 Prime со скидкой в 99% при покупке более технически совершенного (но и более дорогого) Nova 5T. Впрочем, такая же акция до недавнего времени действовала и у других официальных продавцов — например, мобильных операторов.





Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Huawei: