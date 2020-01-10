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В Минске открылся новый фирменный магазин Huawei. Как это было
11.01.2020 12:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В минском торговом центре «Корона-сити» открылся второй в Беларуси фирменный магазин компании Huawei. Первым покупателям в честь этого события предложили скидки. Мы побывали на открытии брендшопа и рассказываем, что там происходило.
Магазин обшей площадью в 100 квадратных метров ранее работал в тестовом режиме, а сегодня произошло его официальное открытие. В нем, заверяет производитель, представлены все официально продающиеся в Беларуси гаджеты от Huawei — начиная от смартфонов с портативными зарядками и чехлами и заканчивая Bluetooth-колонками, мышками и другими аксессуарами.
Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Huawei:
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В минском торговом центре «Корона-сити» открылся второй в Беларуси фирменный магазин компании Huawei. Первым покупателям в честь этого события предложили скидки....
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