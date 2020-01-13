Назван самый несчастливый возраст для белоруса

Источник материала: IT.Tut.by

Дэвид Бланчфлауэр, профессор Дартмутского колледжа в США, в своем исследовании назвал самый несчастливый возраст для жителей развивающихся стран. Об этом сообщает Bloomberg.



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Исследователь изучил данные в 132 странах (95 развивающихся и 37 развитых), чтобы изучить взаимосвязь между благосостоянием и возрастом. Он пришел к выводу, что в каждой стране есть U-образная «кривая счастья», через которую в течение жизни проходит человек.

Для примера — так выглядит «кривая счастья» среднего жителя США.





По мнению ученого, житель развитых стран вроде США, Канады, Великобритании, Германии или Японии достигает низшей точки «счастья» в 47,2 года. А в развивающихся странах, в том числе в Беларуси, России, Украине, Польше, Турции и других, — в 48,2 года.

При этом в исследовании отмечается, что траектория «кривой счастья» зависит от того, высока ли средняя зарплата в той или иной стране, а также от уровня продолжительности жизни.