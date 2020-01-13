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Назван самый несчастливый возраст для белоруса

13.01.2020 20:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Дэвид Бланчфлауэр, профессор Дартмутского колледжа в США, в своем исследовании назвал самый несчастливый возраст для жителей развивающихся стран. Об этом сообщает Bloomberg.

Назван самый несчастливый возраст для белоруса
Фото: pixabay

Исследователь изучил данные в 132 странах (95 развивающихся и 37 развитых), чтобы изучить взаимосвязь между благосостоянием и возрастом. Он пришел к выводу, что в каждой стране есть U-образная «кривая счастья», через которую в течение жизни проходит человек.

Для примера — так выглядит «кривая счастья» среднего жителя США.

Для примера - так выглядит "кривая счастья" в США

По мнению ученого, житель развитых стран вроде США, Канады, Великобритании, Германии или Японии достигает низшей точки «счастья» в 47,2 года. А в развивающихся странах, в том числе в Беларуси, России, Украине, Польше, Турции и других, — в 48,2 года.

При этом в исследовании отмечается, что траектория «кривой счастья» зависит от того, высока ли средняя зарплата в той или иной стране, а также от уровня продолжительности жизни.

 
 
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Дэвид Бланчфлауэр, профессор Дартмутского колледжа в США, в своем исследовании назвал самый несчастливый возраст для жителей развивающихся стран. Об этом...
 
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