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Семь вопросов о Windows 7. Вы знали, что сегодня ее перестанут обновлять?

14.01.2020 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Официальная расширенная поддержка Windows 7 для некорпоративных пользователей прекращается сегодня, 14 января 2020 года. Конечно, для многих это временно не станет помехой в использовании привычной операционной системы, но все-таки мы по праву можем сказать: ушла эпоха! 42.TUT.BY составил ностальгический тест — семь вопросов о «семерке».

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Официальная расширенная поддержка Windows 7 для некорпоративных пользователей прекращается сегодня, 14 января 2020 года. Конечно, для многих это временно не станет...
 
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