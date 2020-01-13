Семь вопросов о Windows 7. Вы знали, что сегодня ее перестанут обновлять?

Источник материала: IT.Tut.by

Официальная расширенная поддержка Windows 7 для некорпоративных пользователей прекращается сегодня, 14 января 2020 года. Конечно, для многих это временно не станет помехой в использовании привычной операционной системы, но все-таки мы по праву можем сказать: ушла эпоха! 42.TUT.BY составил ностальгический тест — семь вопросов о «семерке».