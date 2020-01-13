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Семь вопросов о Windows 7. Вы знали, что сегодня ее перестанут обновлять?
14.01.2020 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Официальная расширенная поддержка Windows 7 для некорпоративных пользователей
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Официальная расширенная поддержка Windows 7 для некорпоративных пользователей прекращается сегодня, 14 января 2020 года. Конечно, для многих это временно не станет...
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