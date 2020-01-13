Появились первые роботы из живых клеток. Их назвали ксеноботами

Источник материала: IT.Tut.by

Ученые создали первых роботов, построенных полностью из живых клеток, и назвали их ксеноботами. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на PNAS . Исходный код доступен на Github .

Ученые взяли стволовые клетки у эмбрионов лягушек и собрали их в первых в мире роботов, полностью построенных из живых клеток.

Создатели назвали их ксеноботами; крошечные шарики субмиллиметрового размера, содержащие от 500 до 1000 клеток, которые могут перемещаться по чашке Петри, самоорганизовываться и даже перевозить мелкие грузы.

Эти ксеноботы не похожи ни на один живой организм или орган, с которым мы сталкивались или создавали на сегодняшний день. Это ни традиционный робот, ни известный вид животных. Это новый класс — живой и программируемый организм. Хотя в данный момент он неспособен к развитию и репродукции.

Их разработка потребовала использования суперкомпьютера и алгоритма, который мог бы фактически собрать несколько сотен клеток сердца и кожи лягушки в разных конфигурациях (что-то вроде кирпичиков LEGO) и смоделировать результаты. Так, клетки кожи действуют как своего рода каркасы, удерживающие все вместе, в то время как сокращения сердечных мышечных мышц используются для движения ксеноботов. Причем их не нужно подкармливать — у них есть собственный «предварительно загруженный» запас энергии в виде липидов и белков.

Ученые просто назначают желаемый результат — например, передвижение — и алгоритм создает подходящие модели, направленные на достижение этой цели.

Сейчас ксеноботы относительно безвредны, но в них существует потенциал для будущей работы по превращению клеток нервной системы в биооружие. Поэтому по мере развития этой области нужно будет создать и соблюдать руководящие принципы регулирования и этики.