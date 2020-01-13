ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Афганистане впервые применили ракету-«летающую бритву»

14.01.2020 16:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Для уничтожения одного из лидеров радикального движения «Талибан» в Афганистане применили так называемую «летающую бритву» — ракету AGM-114R9X с лезвиями. Об этом сообщает Lenta.ru, ссылаясь на издание The Drive.

В Афганистане впервые применили ракету-«летающую бритву»
Макет ракеты AGM-114 Hellfire. Фото: wikipedia.org

Как отмечается, об использовании именно этого оружия свидетельствует характер повреждений, полученных автомобилем, на котором передвигался террорист во время нападения: AGM-114R9X вместо обычной боевой части оснащена четырьмя-шестью выдвигающимися мечевидными лезвиями, которые раскрываются непосредственно перед тем, как ракета достигает цели.

По данным The Drive, в Афганистане AGM-114R9X применили впервые. Первая информация об использовании ракеты на территории других стран появилась в мае 2019 года. При этом известно, что вероятнее всего спецподразделения США начали наносить удары данным боеприпасом еще около трех лет назад. В частности, с его помощью были ликвидированы высокопоставленные представители незаконных вооруженных формирований в Ливии, Сирии, Ираке, Йемене и Сомали.

AGM-114R9X создана на базе ракеты «воздух — земля» AGM-114 Hellfire. Ее точность обеспечивает система полуактивного лазерного наведения, а для запуска может применяться американский беспилотник MQ-9 Reaper. Как отмечает издание, данный боеприпас можно использовать даже в густонаселенных районах, так как он позволяет избежать случайных жертв.

О ликвидации в провинции Кундуз полевого командира Махибуллы, командовавшего отрядами «Талибана» на северо-востоке Афганистана, стало известно 12 января. Отмечалось, что боевик был гражданином Пакистана.

«Талибан» образовался в 1994 году в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996—2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны ищут способы достичь политического компромисса.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для уничтожения одного из лидеров радикального движения «Талибан» в Афганистане применили так называемую «летающую бритву» — ракету AGM-114R9X с лезвиями. Об этом...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Иллюзия с вращающимся котом «сломала» людям мозг. А что видите вы?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика