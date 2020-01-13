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В «ВКонтакте» произошел глобальный сбой. Проблемы есть и в Беларуси

14.01.2020 17:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В социальной сети «ВКонтакте» произошел глобальный сбой. Об этом говорит информация с сайта downdetector.ru.

В «ВКонтакте» произошел глобальный сбой. Проблемы есть и в Беларуси

Как минимум у троих сотрудников редакции TUT.BY перестала отображаться лента новостей. Кроме того, в списке друзей у определенных пользователей пропали аватары с фотографией, а вместо имен появилась надпись «DELETED». Похожие проблемы, судя по комментариям на downdetector, испытывают и другие юзеры.

Карта сбоев показывает, что проблемы в основном есть у пользователей на территории России. Официальных комментариев представителей соцсети пока не поступало.

 
Теги: Новости
 
 
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В социальной сети «ВКонтакте» произошел глобальный сбой. Об этом говорит информация с сайта downdetector.ru.
 
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