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В «ВКонтакте» произошел глобальный сбой. Проблемы есть и в Беларуси
14.01.2020 17:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В социальной сети «ВКонтакте» произошел глобальный сбой. Об этом
Как минимум у троих сотрудников редакции TUT.BY перестала отображаться лента новостей. Кроме того, в списке друзей у определенных пользователей пропали аватары с фотографией, а вместо имен появилась надпись «DELETED». Похожие проблемы, судя по комментариям на downdetector, испытывают и другие юзеры.
Карта сбоев показывает, что проблемы в основном есть у пользователей на территории России. Официальных комментариев представителей соцсети пока не поступало.
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В социальной сети «ВКонтакте» произошел глобальный сбой. Об этом говорит информация с сайта downdetector.ru.
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