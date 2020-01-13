В «ВКонтакте» произошел глобальный сбой. Проблемы есть и в Беларуси

Источник материала: IT.Tut.by

В социальной сети «ВКонтакте» произошел глобальный сбой. Об этом говорит информация с сайта downdetector.ru.





Как минимум у троих сотрудников редакции TUT.BY перестала отображаться лента новостей. Кроме того, в списке друзей у определенных пользователей пропали аватары с фотографией, а вместо имен появилась надпись «DELETED». Похожие проблемы, судя по комментариям на downdetector, испытывают и другие юзеры.

Карта сбоев показывает, что проблемы в основном есть у пользователей на территории России. Официальных комментариев представителей соцсети пока не поступало.