В Беларуси начнут вещание две новые иностранные телепрограммы

Источник материала: IT.Tut.by

Министерство информации РБ выдало разрешения на распространение на территории Беларуси продукции иностранных СМИ — телепрограмм Ginger и «Телепутешествия HD» без изменения их формы и содержания сроком на 3 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Фото: Reuters

Ginger — это познавательный телеканал для детей 4−12 лет. Его главная особенность — развивающие и образовательные программы, собранные по принципу школьного расписания.

«Телепутешествия HD» — это познавательный канал, который описывается как «информация о многообразии форм и образов жизни людей и мира дикой природы в формате высокой четкости изображения». Здесь показывают не только путешествия, но и съемки дикой природы и передачи об экстремальных видах спорта.