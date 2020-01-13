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В Беларуси начнут вещание две новые иностранные телепрограммы

14.01.2020 19:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Министерство информации РБ выдало разрешения на распространение на территории Беларуси продукции иностранных СМИ — телепрограмм Ginger и «Телепутешествия HD» без изменения их формы и содержания сроком на 3 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Беларуси начнут вещание две новые иностранные телепрограммы
Фото: Reuters

Ginger — это познавательный телеканал для детей 4−12 лет. Его главная особенность — развивающие и образовательные программы, собранные по принципу школьного расписания.

«Телепутешествия HD» — это познавательный канал, который описывается как «информация о многообразии форм и образов жизни людей и мира дикой природы в формате высокой четкости изображения». Здесь показывают не только путешествия, но и съемки дикой природы и передачи об экстремальных видах спорта.

 
 
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Министерство информации РБ выдало разрешения на распространение на территории Беларуси продукции иностранных СМИ — телепрограмм Ginger и «Телепутешествия HD»...
 
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