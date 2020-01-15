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Какими смартфонами пользуются Путин, Зеленский, Трамп и другие политики
15.01.2020 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Недавно мы
США
Несмотря на многочисленные запреты со стороны своей администрации, президент США Дональд Трамп продолжает пользоваться несколькими смартфонами.
Известно, что до победы на президентских выборах он пользовался одной из моделей Samsung Galaxy. После того как он стал президентом, Трампу пришлось сменить свой Android-смартфон на защищенное устройство, которое было утверждено секретной службой.
В 2018 году
В декабре прошлого года CNN
Россия
Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что у него нет личного смартфона. Как
Песков охарактеризовал владение смартфоном как «эксгибиционизм, причем добровольный», полную прозрачность и согласие «выставлять все на всеобщий показ». «Соответственно, это не должно быть у президента, тем более такой страны, как Россия. И у такого президента, как Путин», — добавил пресс-секретарь.
Песков заметил, что «старые добрые телефоны закрытой правительственной связи все смартфоны переживут».
Украина
Каким именно смартфоном в правительственных целях пользуется президент Украины Владимир Зеленский, неизвестно. Но судя по
Германия
О смартфоне канцлера Германии Ангелы Меркель в последние пару лет в прессе ничего не говорилось. Но известно, что она является приверженцем бренда Blackberry. В 2014 году сообщалось, что Меркель использует усовершенствованную модификацию модели Q10, защищенную от прослушивания благодаря «крипточипу».
Также известно, что за безопасностью смартфонов первых лиц Германии следит дюссельдорфская компания Secusmart. Она устанавливает на аппараты программное обеспечение для шифрования, а также собственные карты microSD, которые мешают посторонним получить доступ к информации.
Франция
Президент Франции Эммануэль Макрон, судя по всему, пользуется сразу несколькими устройствами. Известный ресурс The Verge
Скорее всего, этот второй девайс хорошо защищен. Журналисты издания BFMTV
Великобритания
Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, в качестве личного устройства может использовать Huawei P20 Pro. Во всяком случае, об этом
В Forbes не исключают, что Джонсон специально «засветил» смартфон от Huawei перед журналистами, ведь сейчас непонятно, позволят ли китайскому производителю развивать сети 5G в Великобритании.
Беларусь
Александр Лукашенко, скорее всего, смартфоном не пользуется. Кадры, на которых президент говорил бы по мобильному, ранее не публиковались. Однако президент точно пользуется системой правительственной связи, в том числе и на
Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны:
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