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Какими смартфонами пользуются Путин, Зеленский, Трамп и другие политики

15.01.2020 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Недавно мы писали о том, какими смартфонами пользуются председатель Комитета госбезопасности Беларуси и министр спорта — оказалось, что они предпочитают устройства от компаний Apple и Huawei. 42.TUT.BY решил вспомнить, что известно о телефонах и другой компьютерной технике, которую используют главы государств.

США

Несмотря на многочисленные запреты со стороны своей администрации, президент США Дональд Трамп продолжает пользоваться несколькими смартфонами.

Какими смартфонами пользуются Путин, Зеленский, Трамп и другие политики
Фото: The White House / flickr.com

Известно, что до победы на президентских выборах он пользовался одной из моделей Samsung Galaxy. После того как он стал президентом, Трампу пришлось сменить свой Android-смартфон на защищенное устройство, которое было утверждено секретной службой.

В 2018 году сообщалось, что у главы США как минимум два iPhone. Один позволяет только звонить, а на втором установлен Twitter и браузер для просмотра новостных сайтов. По внутренним протоколам Белого дома, президенту необходимо ежемесячно менять телефоны ради безопасности. Но Трамп отказывался это делать под предлогам того, что это «слишком неудобно».

В декабре прошлого года CNN сообщило, что Трамп «продолжает использовать персональный мобильный телефон для совершения звонков, несмотря на неоднократные предупреждения о том, что это может сделать его уязвимым для наблюдения другими странами».

Россия

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что у него нет личного смартфона. Как пишет РБК, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков несколько лет назад заявил: владение смартфоном предполагает «полную прозрачность», которой у главы государства быть не должно.

Какими смартфонами пользуются Путин, Зеленский, Трамп и другие политики
Фото: Reuters

Песков охарактеризовал владение смартфоном как «эксгибиционизм, причем добровольный», полную прозрачность и согласие «выставлять все на всеобщий показ». «Соответственно, это не должно быть у президента, тем более такой страны, как Россия. И у такого президента, как Путин», — добавил пресс-секретарь.

Песков заметил, что «старые добрые телефоны закрытой правительственной связи все смартфоны переживут».

Украина

Каким именно смартфоном в правительственных целях пользуется президент Украины Владимир Зеленский, неизвестно. Но судя по фото в Facebook у одной из жительниц Одессы, которое она сделала во время утренней пробежки, у Зеленского в руках последняя модель от компании Apple — iPhone 11 Pro (или увеличенный Pro Max).

Какими смартфонами пользуются Путин, Зеленский, Трамп и другие политики
Фото: Наталия Штефанец / facebook

Германия

О смартфоне канцлера Германии Ангелы Меркель в последние пару лет в прессе ничего не говорилось. Но известно, что она является приверженцем бренда Blackberry. В 2014 году сообщалось, что Меркель использует усовершенствованную модификацию модели Q10, защищенную от прослушивания благодаря «крипточипу».

Какими смартфонами пользуются Путин, Зеленский, Трамп и другие политики
Фото: Reuters

Также известно, что за безопасностью смартфонов первых лиц Германии следит дюссельдорфская компания Secusmart. Она устанавливает на аппараты программное обеспечение для шифрования, а также собственные карты microSD, которые мешают посторонним получить доступ к информации.

Франция

Президент Франции Эммануэль Макрон, судя по всему, пользуется сразу несколькими устройствами. Известный ресурс The Verge пишет, что как минимум в 2017 году у главы государства был iPhone и еще один точно не установленный девайс. Такой вывод журналисты сделали исходя из опубликованного ролика, в котором Макрон готовится к фотосессии.

Скорее всего, этот второй девайс хорошо защищен. Журналисты издания BFMTV уточняли, что его президент использует для связи с членами правительства и другими официальными лицами.

Великобритания

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, в качестве личного устройства может использовать Huawei P20 Pro. Во всяком случае, об этом пишет Forbes. Такой вывод сделали после того, как Джонсон недавно сфотографировался на смартфон с ведущими одного из утренних телешоу. Впрочем, после этого представители политика заявили, что это «устройство одного из сотрудников», а не самого премьер-министра.

Какими смартфонами пользуются Путин, Зеленский, Трамп и другие политики
Фото: ITV/THIS MORNING

В Forbes не исключают, что Джонсон специально «засветил» смартфон от Huawei перед журналистами, ведь сейчас непонятно, позволят ли китайскому производителю развивать сети 5G в Великобритании.

Беларусь

Какими смартфонами пользуются Путин, Зеленский, Трамп и другие политики

Александр Лукашенко, скорее всего, смартфоном не пользуется. Кадры, на которых президент говорил бы по мобильному, ранее не публиковались. Однако президент точно пользуется системой правительственной связи, в том числе и на борту вертолета во время уборочной. Кроме того, на рабочем столе президента не раз замечали компьютеры Apple (в частности iMac).

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны:

 
 
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Недавно мы писали о том, какими смартфонами пользуются председатель Комитета госбезопасности Беларуси и министр спорта — оказалось, что они предпочитают...
 
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