Стало известно, чем будут отличаться четыре новые iPhone этого года

Источник материала: IT.Tut.by

Ресурс MacRumors со ссылкой на информацию аналитической компании UBS рассказал , чем будут различаться четыре новые модели iPhone 2020-го года.





Предполагается, что Apple в сентябре представит несколько моделей разного класса. Первое устройство будет оснащаться OLED-экраном на 5,4 дюйма с двойной камерой, второе — дисплеем с 6,1-дюймовой матрицей и двойной камерой, третье — панелью на 6,1 дюйма и тройной камерой, четвертое — увеличенным 6,7-дюймовым экраном и тройной камерой.

Представители UBS утверждают, что первые два аппарата (с двойными камерами) при этом оснастят 4 ГБ оперативной памяти, а устройства с тройными фотомодулями получат 6 ГБ. Кроме того, вся линейка смартфонов будет поддерживать 5G-сети, но в некоторые страны будут поставлять устройства без такой возможности.

В марте Apple, скорее всего, также покажет обновленный iPhone 9 , который станет своеобразной заменой нынешнему iPhone SE. Cмартфон получит дизайн от iPhone 8, экран на 4,7 дюйма, клавишу Home со встроенным сканером отпечатков пальцев и процессор Apple A13 Bionic — самый производительный мобильный чип из тех, которыми сейчас располагает компания.

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