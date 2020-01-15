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Стало известно, чем будут отличаться четыре новые iPhone этого года
15.01.2020 09:39 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Ресурс MacRumors со ссылкой на информацию аналитической компании UBS
Предполагается, что Apple в сентябре представит несколько моделей разного класса. Первое устройство будет оснащаться OLED-экраном на 5,4 дюйма с двойной камерой, второе — дисплеем с 6,1-дюймовой матрицей и двойной камерой, третье — панелью на 6,1 дюйма и тройной камерой, четвертое — увеличенным 6,7-дюймовым экраном и тройной камерой.
Представители UBS утверждают, что первые два аппарата (с двойными камерами) при этом оснастят 4 ГБ оперативной памяти, а устройства с тройными фотомодулями получат 6 ГБ. Кроме того, вся линейка смартфонов будет поддерживать 5G-сети, но в некоторые страны будут поставлять устройства без такой возможности.
В марте Apple, скорее всего, также покажет
Смотрите, сколько у нас стоят популярные iPhone:
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Ресурс MacRumors со ссылкой на информацию аналитической компании UBS рассказал, чем будут различаться четыре новые модели iPhone 2020-го года.
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