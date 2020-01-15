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Стало известно, чем будут отличаться четыре новые iPhone этого года

15.01.2020 09:39 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Ресурс MacRumors со ссылкой на информацию аналитической компании UBS рассказал, чем будут различаться четыре новые модели iPhone 2020-го года.

Стало известно, чем будут отличаться четыре новые iPhone этого года

Предполагается, что Apple в сентябре представит несколько моделей разного класса. Первое устройство будет оснащаться OLED-экраном на 5,4 дюйма с двойной камерой, второе — дисплеем с 6,1-дюймовой матрицей и двойной камерой, третье — панелью на 6,1 дюйма и тройной камерой, четвертое — увеличенным 6,7-дюймовым экраном и тройной камерой.

Представители UBS утверждают, что первые два аппарата (с двойными камерами) при этом оснастят 4 ГБ оперативной памяти, а устройства с тройными фотомодулями получат 6 ГБ. Кроме того, вся линейка смартфонов будет поддерживать 5G-сети, но в некоторые страны будут поставлять устройства без такой возможности.

В марте Apple, скорее всего, также покажет обновленный iPhone 9, который станет своеобразной заменой нынешнему iPhone SE. Cмартфон получит дизайн от iPhone 8, экран на 4,7 дюйма, клавишу Home со встроенным сканером отпечатков пальцев и процессор Apple A13 Bionic — самый производительный мобильный чип из тех, которыми сейчас располагает компания.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные iPhone:

 
 
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Ресурс MacRumors со ссылкой на информацию аналитической компании UBS рассказал, чем будут различаться четыре новые модели iPhone 2020-го года.
 
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