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Обнаружено самое древнее вещество на Земле

15.01.2020 10:13 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Ученые Чикагского университета в США обнаружили древнейшее твердое вещество на Земле, возраст которого превышает возраст Солнечной системы на несколько миллионов лет. Об этом сообщает издание Science Alert, пишет Lenta.ru.

Обнаружено самое древнее вещество на Земле
Фото: Janaína N. Ávila

Исследователи использовали сканирующую электронную микроскопию и масс-спектрометрию для изучения зерен карбида кремния, извлеченных из Мурчисонского метеорита. Это небесное тело упало в Австралии в сентябре 1969 года. Камень весом более 10 килограммов взорвался в атмосфере, разбросав множество фрагментов.

У 40 зерен было определено наличие изотопов гелия-3 и неона-21, по которым был восстановлен возраст вещества. Оказалось, что карбид кремния сформировался около 4,6−5,5 миллиарда лет назад, при этом возраст Солнечной системы составляет около 4,6 миллиарда лет. Согласно гипотезе ученых, большинство зерен образовалось в период интенсивного рождения новых звезд, который имел место семь миллиардов лет назад.

Зерна карбида кремния в космосе обычно со временем разрушаются (например, от ударных волн сверхновых), однако в данном случае они могли слипнуться в комки, что защитило их от экстремального воздействия.

 
 
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Ученые Чикагского университета в США обнаружили древнейшее твердое вещество на Земле, возраст которого превышает возраст Солнечной системы на несколько...
 
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