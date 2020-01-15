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Нидерланды построят для Германии четыре новейших фрегата
15.01.2020 12:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Нидерландский военно-морской судостроитель Damen Schelde был выбран в качестве главного кандидата на строительство многоцелевых фрегатов MKS 180 для военно-морского флота Германии. Об этом
Компания займется строительством в партнерстве с еще тремя компаниями — Lürssen Group, Blohm + Voss и Thales. Около 80% выделенных средств будут потрачены внутри Германии.
Согласно прогнозам, четыре фрегата обойдутся в 4,4 миллиарда евро, а общее финансирование проекта составит около 6 миллиардов евро — средства будут выделены в течение 10 лет.
Перспективные многоцелевые корабли проекта MKS 180 начнут поступать на вооружение с 2023 года и заменят устаревшие фрегаты типа «Бранденбург». Известно, что корабли будут оснащаться сменными модулями различного назначения и иметь малую радиолокационную заметность. Водоизмещение фрегатов составит около 8000 тонн, они будут нести как ракеты, так и артиллерию.
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Нидерландский военно-морской судостроитель Damen Schelde был выбран в качестве главного кандидата на строительство многоцелевых фрегатов MKS 180 для военно-морского...
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