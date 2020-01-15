ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нидерланды построят для Германии четыре новейших фрегата

15.01.2020 12:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Нидерландский военно-морской судостроитель Damen Schelde был выбран в качестве главного кандидата на строительство многоцелевых фрегатов MKS 180 для военно-морского флота Германии. Об этом пишет janes.com, ссылаясь на Федеральное управление бундесвера по оборудованию, информационным технологиям и обслуживанию.

Нидерланды построят для Германии четыре новейших фрегата
Фрегат типа «Бранденбург». Именно эти корабли будут заменены построенными по проекту MKS 180. Фото: wikipedia.org

Компания займется строительством в партнерстве с еще тремя компаниями — Lürssen Group, Blohm + Voss и Thales. Около 80% выделенных средств будут потрачены внутри Германии.

Согласно прогнозам, четыре фрегата обойдутся в 4,4 миллиарда евро, а общее финансирование проекта составит около 6 миллиардов евро — средства будут выделены в течение 10 лет.

Перспективные многоцелевые корабли проекта MKS 180 начнут поступать на вооружение с 2023 года и заменят устаревшие фрегаты типа «Бранденбург». Известно, что корабли будут оснащаться сменными модулями различного назначения и иметь малую радиолокационную заметность. Водоизмещение фрегатов составит около 8000 тонн, они будут нести как ракеты, так и артиллерию.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нидерландский военно-морской судостроитель Damen Schelde был выбран в качестве главного кандидата на строительство многоцелевых фрегатов MKS 180 для военно-морского...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Обнаружено самое древнее вещество на Земле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.01.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Hi-Tech)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика