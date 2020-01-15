Нидерланды построят для Германии четыре новейших фрегата

Источник материала: IT.Tut.by

Нидерландский военно-морской судостроитель Damen Schelde был выбран в качестве главного кандидата на строительство многоцелевых фрегатов MKS 180 для военно-морского флота Германии. Об этом пишет janes.com, ссылаясь на Федеральное управление бундесвера по оборудованию, информационным технологиям и обслуживанию.



Фрегат типа «Бранденбург». Именно эти корабли будут заменены построенными по проекту MKS 180. Фото: wikipedia.org

Компания займется строительством в партнерстве с еще тремя компаниями — Lürssen Group, Blohm + Voss и Thales. Около 80% выделенных средств будут потрачены внутри Германии.

Согласно прогнозам, четыре фрегата обойдутся в 4,4 миллиарда евро, а общее финансирование проекта составит около 6 миллиардов евро — средства будут выделены в течение 10 лет.

Перспективные многоцелевые корабли проекта MKS 180 начнут поступать на вооружение с 2023 года и заменят устаревшие фрегаты типа «Бранденбург». Известно, что корабли будут оснащаться сменными модулями различного назначения и иметь малую радиолокационную заметность. Водоизмещение фрегатов составит около 8000 тонн, они будут нести как ракеты, так и артиллерию.