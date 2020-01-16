ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кого ждут в IT: анализ рынка от РАБОТА.TUT.BY

16.01.2020 12:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

РАБОТА.TUT.BY подвел итоги 2019 года на рынке труда: за это время работодатели разместили на сайте РАБОТА.TUT.BY на 3,6% больше вакансий в сфере ИТ, чем в 2018 году, а прирост количества активных резюме от соискателей в этой области составил 16,6%. Об этом сообщает пресс-служба ресурса.

Кого ждут в IT: анализ рынка от РАБОТА.TUT.BY
Фото: Annie Spratt / Unsplash

ИТ снова в топе по количеству вакансий

На протяжении семи лет профобласть «Информационные технологии, интернет, телеком» удерживает вторую позицию по количеству размещаемых вакансий, уступив только сфере продаж.

В 2019 году на сайте rabota.tut.by в среднем ежедневно было доступно 3288 вакансий в сфере ИТ.

Кого ждут в IT: анализ рынка от РАБОТА.TUT.BY

На протяжении всего 2019 года количество вакансий в ИТ увеличивалось в среднем на 2,9% в квартал. Наибольший рост наблюдался в 1 квартале 2019 года (+3,9% по сравнению с 4 кварталом 2018 года).

Резюме

Доля резюме ИТ-специалистов в 2019 году достигла 5,3% от общего количества (в 2018 году — 4,9%), размещенных на сайте rabota.tut.by. В прошлом году в среднем было активно 9612 резюме ИТ-специалистов, что позволяет этой профобласти на протяжении долгого времени занимать 7 место в структуре резюме.

Кого ждут в IT: анализ рынка от РАБОТА.TUT.BY

В течение 2019 года количество резюме в сфере ИТ росло. Пик роста пришелся на 4 квартал — +8,5%.

Топ в ИТ

Список наиболее популярных специализаций среди ИТ-соискателей и работодателей традиционно возглавляют «Программирование, разработка» и «Инженер».

Кого ждут в IT: анализ рынка от РАБОТА.TUT.BY

Кого ждут в IT: анализ рынка от РАБОТА.TUT.BY

2,9 резюме на 1 вакансию

Начиная с 2015 года, конкуренция, как на общем рынке труда, так и в ИТ снижалась. Однако в прошлом году ситуация изменилась: произошло небольшое увеличение данного показателя. Конкуренция на рынке труда составила 7,1 резюме на 1 вакансию, а в ИТ — 2,9.

Кого ждут в IT: анализ рынка от РАБОТА.TUT.BY

Наиболее востребованными на протяжении всего 2019 года остаются QA-инженеры, Java-разработчики и PHP-разработчики. Ниже представлены популярные позиции с аналитикой заработных плат.

За год среди Senior’ов медианное значение зарплаты выросло по каждому из представленных направлений, кроме .NET (осталось неизменным). У Middle’ов ситуации более стабильная: снижение медианного значения произошло только у Java developers и QA.

Кого ждут в IT: анализ рынка от РАБОТА.TUT.BY

Кого ждут в IT: анализ рынка от РАБОТА.TUT.BY

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
РАБОТА.TUT.BY подвел итоги 2019 года на рынке труда: за это время работодатели разместили на сайте РАБОТА.TUT.BY на 3,6% больше вакансий в сфере ИТ, чем в 2018 году, а прирост...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Зафиксированы аномальные частицы, которые не может объяснить современная физика
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

15.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Hi-Tech)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика