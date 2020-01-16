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2019-й признан вторым самым теплым годом за всю историю наблюдений

16.01.2020 15:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

2019 год стал одним из самых теплых годов за всю историю наблюдения, а если точнее, то он занял второе место. Об этом сообщает SlashGear со ссылкой на NASA и Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).

По результатам независимого анализа данных, жарче был только 2016 год, но все равно последнее полугодие официально было признано самым теплым за 140 лет.

Кроме того, согласно NASA, последнее десятилетие было самым теплым за всю историю наблюдения, с тех пор, как в конце 1880-х люди стали отслеживать изменения климата. Тенденция к потеплению наблюдается с 1960-х годов, при этом разница между среднегодовой температурой в 2019-м и 1880-м составляет 1,1 °С.

Так как эти цифры трудно представить в перспективе, в качестве примера NASA привело последний ледниковый период, во время которого средняя температура на Земле была всего лишь примерно на 12 °C ниже средней.

Отмечается, что человеческая деятельность, результатом которой являются парниковые газы, в значительной степени является причиной этого потепления. Тенденция остается стабильной в течение последнего полувека, а это значит, что это не просто случайность или проблема с данными, а реальность.

При этом NASA сообщает, что глобальное изменение средней температуры 2019 года имеет уровень достоверности 95%.

 
 
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2019 год стал одним из самых теплых годов за всю историю наблюдения, а если точнее, то он занял второе место. Об этом сообщает SlashGear со ссылкой на NASA и Национальное...
 
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