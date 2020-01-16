Расшифрован геном гигантского кальмара

Источник материала: IT.Tut.by

Геном таинственного и легендарного гигантского кальмара раскрыт учеными из

Морской биологической лаборатории (MBL), что расположена в США. Об этом сообщает Phys.org.



Кадр из фильма «20 000 льё под водой» 1954 года

В массовой культуре давно известны рассказы про гигантских кальмаров размером с автобус. Они якобы живут в морских глубинах и могут атаковать корабли, как, например, это описывалось в книге Жюля Верна «20 000 льё под водой» (правда, в экранизации кальмар стал спрутом).

Действительно, в океанах живут архитеутисы или гигантские кальмары — род глубоководных кальмаров, которые могут вырастать до 8 метров в длину. И теперь исследователи из американской Морской биологической лаборатории под руководством Копенгагенского университета решили узнать, как кальмары достигли своих размеров.

Так как гигантские кальмары встречаются редко, их никогда не ловили и не поддерживали в живом состоянии, то их биология по-прежнему остается загадкой. Ответ может крыться в последовательности генома этого создания.

Исследователи отмечают, что с точки зрения генов гигантские кальмары очень похожи на других животных. Так что команда определила последовательность первого генома головоногих (группы, которая включает кальмаров, осьминогов, каракатиц и наутилусов).

Оказалось, что геном гигантского кальмара велик: примерно 2,7 миллиарда пар оснований ДНК, что примерно на 90% больше, чем у человека.

Ученые проанализировали несколько древних, хорошо известных семейств генов гигантского кальмара, сравнив их с четырьмя другими видами головоногих, которые были секвенированы, и с геномом человека. Выяснилось, что гигантские размеры кальмара не являются результатом дублирования всего генома, стратегии, которую эволюция давно использовала для увеличения размера позвоночных.

Также ученые идентифицировали в геноме гигантского кальмара более 100 генов в семействе протокадгеринов — обычно не встречающихся в изобилии у беспозвоночных. Считается, что протокадгерины важны для правильной организации сложного мозга, и до 2015-го, пока их не обнаружили в геноме спрута, их считали «инновацией» исключительно позвоночных.

Таким образом, хотя все еще неясно, как кальмары стали такими большими, но зато ученые изучили их геном и получили много новых данных, которые позволят прийти к ответу.