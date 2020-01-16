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«Смертоносная машина». В США оценили перспективы вооружения России танком Т-90М вместо «Арматы»

16.01.2020 18:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Американское издание Military Watch оценило перспективы принятия на вооружения российской армией основного боевого танка Т-90М. По мнению автора, такие машины смогут использовать не только сильные стороны оригинального Т-90, но и технологии танка следующего поколения Т-14 «Армата».

«Смертоносная машина». В США оценили перспективы вооружения России танком Т-90М вместо «Арматы»
Источник: youtube.com

Ожидается, что армия России сможет получить в передовых частях танки Т-90М к концу 2020 года. Машина имеет высокую надежность, боевую мощь и ситуационную осведомленность — и ее характеристики можно улучшить за счет интеграции технологий «Арматы». Т-14 сегодня производится в единичных экземплярах, и нет серьезных оснований ожидать, что танк появится на вооружении российской армии в товарных количествах.

Тем не менее, на сегодняшний день это один из трех танков четвертого поколения вместе с южнокорейским К2 и японским «Тип 10». Пока дело не дошло до массового производства Т-14 (что вряд ли произойдет раньше середины 2020-х годов), лучшие бронетанковые подразделения будут в первую очередь комплектоваться именно Т-90М. Хотя номинально этот танк не принадлежит к четвертому поколению, он лишь немного уступает «Армате», являясь очень смертоносной машиной. При этом он дешевле в обслуживании.

Главным новшеством Т-90М можно назвать орудие 2А82−1С с системой управления огнем «Калина» и широким спектром специализированных боеприпасов. Ситуационная осведомленность машины повышена за счет цифровых систем связи. Несмотря на худшую, чем у «Арматы», броню, Т-90М имеет очень высокую защищенность благодаря активной защите «Афганит» и активной броне «Реликт». Все это делает танк значительно более продвинутым по сравнению с другими машинами третьего поколения.

 
 
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Американское издание Military Watch оценило перспективы принятия на вооружения российской армией основного боевого танка Т-90М. По мнению автора, такие машины смогут...
 
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