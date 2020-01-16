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На месте ночного клуба в Минске откроется «Музей человека»
16.01.2020 19:11 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В Минске откроется интерактивный «Музей человека». Его экспозиции разместятся на цокольном этаже Дворца Республики и будут включать более 70 экспонатов — от доисторических раскопок динозавров до имитации кровеносной системы и технологий расширенной реальности. Об этом сообщает пресс-служба самого музея.
Музей занял около 600 «квадратов» на месте ночного клуба «Центр», попасть в него можно со стороны Октябрьской площади. Пространство разделено на тематические зоны.
В музее в необычной форме расскажут, как устроен организм человека, животных и других существ. Экспонаты собраны со всего мира, а некоторые изготовлены в Беларуси, причем самым дорогим экспонатом станут доисторические раскопки динозавров и трилобитов.
Представители музея отмечают, что здесь соберут различные интерактивные аттракционы с научным подтекстом, такие как стена-липучка, подушка для проверки силы собственного удара или установка, которая позволит услышать ритм сердца и визуализирует его с помощью барабана.
Посетители смогут подсчитать свой вес в пингвинах, голубях, енотах, зубрах и летучих мышах или увидеть воочию работу сердечной системы — как сердце гоняет кровь по сосудам.
Кроме того, в музее заработает кинект-зона, где предложат сыграть в боулинг, баскетбол, теннис или лыжные гонки. Отдельное место отведут под VR-технологии, где можно будет изучить биологию в шлеме виртуальной реальности.
Всем посетителям в музее будут выдавать карточки здоровья: в них можно будет записать собственные измерения и сверить с нормативами.
«Музей человека» рассчитан на взрослых и детей от 5 лет. Он откроется 23 января на цокольном этаже Дворца Республики. В первый день всем гостям будут раздавать сладкие подарки.
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В Минске откроется интерактивный «Музей человека». Его экспозиции разместятся на цокольном этаже Дворца Республики и будут включать более 70 экспонатов —...
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