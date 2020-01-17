﻿ Сумеете решить задачу для седьмого класса? Многие взрослые сдаются. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сумеете решить задачу для седьмого класса? Многие взрослые сдаются

17.01.2020 07:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Эта задача изначально предназначена для учеников седьмого класса, но, кажется, здесь есть над чем поломать голову и взрослым. Более того, говорят, что подростки решают ее успешнее из-за меньшей зашоренности. Предлагаем вам попробовать свои силы и дать верный ответ.

Сумеете решить задачу для седьмого класса? Многие взрослые сдаются
Фото: unsplash.com

Четверо школьников наблюдают за ящерицей 30 секунд. Каждый из них следит за ней ровно 10 секунд. За это время он видит, что ящерица пробежала 1 (один) метр. Ни одной секунды ящерица не остается без присмотра.

Вопрос: могла ли ящерица пробежать за это время 4 метра? Ответ нужно обосновать. Ответ: да, сможет.

Решение:

Как обычно, решение задачи имеет смысл начинать с осознания того, что конкретно нам известно по ее условию. Итак:

1) Школьников четверо;

2) Общее время, которое они наблюдают за ящерицей, составляет 30 секунд;

3) Каждый из них наблюдает по 10 секунд;

4) В течение этих 10 секунд ящерица пробегает ровно 1 метр;

5) Нет ни одной секунды, когда ящерица не находится под наблюдением.

На первый взгляд ответ очевиден — раз животное пробегает всего метр за 10 секунд, то за 30 секунд больше трех метров пробежать она не сможет никак. На этом и ошибается большинство взрослых, решающих эту задачу. Второй момент — это часто встречающееся мнение, что, раз каждый школьник следил за ящерицей по 10 секунд, все вместе они должны были наблюдать на протяжении 40, а не 30 секунд.

Разумеется, оба тезиса ошибочны. Во-первых, в условии задачи ничего не сказано о том, что школьники наблюдали за животным по очереди, они вполне могли смотреть за бегущей ящерицей вместе. Во-вторых, мы ничего не знаем о том, что пресмыкающееся бежало с постоянной скоростью. Оно вполне могло передвигаться быстрее — по условию нужно лишь, чтобы за каждые 10 секунд преодолевался ровно 1 метр. Следовательно, мы можем произвольно установить для ящерки более высокую скорость, чем 1 метр в 10 секунд, а в высвободившееся время дать животному отдохнуть.

Итак, нам осталось только найти алгоритм, при котором все условия задачи будут выполнены. Симпатичным видится вариант, при котором ящерка пробегает 1 метр за 5 секунд.

Итак, школьники начинают наблюдение, а ящерица — бег.

За первые 5 секунд ящерка преодолевает 1 метр, пока за ней наблюдает только один школьник. По окончании этих 5 секунд к нему присоединяется второй школьник, а ящерица замирает на 5 секунд. По окончании отдыха первый школьник удаляется. Всего он наблюдал за животным 10 секунд, за это время оно пробежало 1 метр. Пока условия соблюдаются.

Ящерка снова стартует и снова пробегает 1 метр за 5 секунд. По окончании пробега второй школьник уходит. Всего он наблюдал за животным 10 секунд, за это время оно пробежало 1 метр. Условие выполняется. Напоминаем, что прошло у нас к этом у моменту 15 секунд, всего ящерица пробежала 2 метра.

Приходит третий школьник. Ящерица продолжает бег и за 5 секунд преодолевает 1 метр. Всего к этому времени прошло 20 секунд, животное преодолело 3 метра. Вы уже догадались, что на этом моменте присоединяется четвертый школьник. Ящерица немедленно замирает и отдыхает 5 секунд.

Третий школьник уходит. Всего он наблюдал за ящерицей 10 секунд, она пробежала за это время 1 метр. Условие выполняется. Всего прошло 25 секунд, ящерица преодолела 3 метра. У нас осталось 5 секунд и 1 метр.

Наконец, ящерка стартует в последний раз и пробегает за 5 секунд 1 метр. На этом наблюдение четвертого школьника заканчивается. Он смотрел на ящерицу 10 секунд, за которые она пробежала ровно метр. Условие выполнено.

Итак, прошло ровно 30 секунд, ящерица преодолела ровно 4 метра, за это время за ней следили четыре школьника — каждый по 10 секунд — и каждый из них видел ровно 1 метр пробега ящерицы. Все условия задачи выполнены, доказательство верно.

Разумеется, скорость в 1 метр/5 сек мы взяли произвольно, возможны и варианты с другими скоростями и временными промежутками. Важно лишь понимать, что отсутствие упоминания о том, что скорость ящерицы постоянна, играет здесь ключевую роль. И, прежде чем дать ответ «ящерица никак не сможет преодолеть эти 4 метра», стоит задуматься.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эта задача изначально предназначена для учеников седьмого класса, но, кажется, здесь есть над чем поломать голову и взрослым. Более того, говорят, что подростки...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
На месте ночного клуба в Минске откроется «Музей человека»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Архив (Новости Hi-Tech)

Свежие газеты

21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
22.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика