ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Секс продает? Как в СССР рекламировали технику

17.01.2020 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Несмотря на знаменитую фразу, что в СССР секса нет, на самом деле он был — по крайней мере в рекламе техники отечественного производства. Ниже вспоминаем, какими постерами и слоганами продвигали телевизоры, магнитофоны и другие «гаджеты», и попутно рассказываем о них.

Магнитофон «Весна»

Секс продает? Как в СССР рекламировали технику
Фото: rw6ase.narod.ru

Магнитофоны серии «Весна» производились в Киеве и Запорожье с начала 1960-х и вплоть до 1990-х годов. На фото выше — двухкассетная «Весна-225-стерео», выпущенная в 1989 году ограниченной серией. Устройство позволяло вести перезапись с кассеты на кассету, оснащалось пятиполосным эквалайзером, встроенными микрофонами и другими важными на то время особенностями.

Телевизоры «Фотон»

Секс продает? Как в СССР рекламировали технику
Фото: rw6ase.narod.ru

«Фотон» — семейство телевизоров, выпускавшихся в 1970—1990-х годах Симферопольским заводом телевизоров имени 50-летия СССР.

«Турист-312»

Секс продает? Как в СССР рекламировали технику
Фото: rw6ase.narod.ru

Приемник «Турист-312» выпускался с 1986 года на Грозненском радиотехническом заводе. Ресурс rw6ase.narod.ru пишет, что устройство могло питаться как от электросети, так и от четырех батареек типа А-343. Там же говорится, что «Турист» продавали по цене 37 рублей.

«Горизонт-206»

Секс продает? Как в СССР рекламировали технику
Секс продает? Как в СССР рекламировали технику

Фото: rw6ase.narod.ru

«„Горизонт-206“ — новинка 1973 года, воплотившая в себе новейшие достижения телевизионной техники», — говорится на одном из постеров с рекламой ТВ. В то время за телевизор просили 296 рублей. Для сравнения: средняя зарплата в СССР составляла около 100−120 (максимум 150 рублей).

Холдинг «Горизонт» действует в Беларуси и по сей день.

Стиральные машины «Рига»

Секс продает? Как в СССР рекламировали технику

«Одним из пионеров стирального машиностроения стал Рижский завод РЭС», — говорится в одной из статей, посвященных советской технике. На фото выше, например, в том числе красуется стиральная машина «Рига-17» 1983 года выпуска. Она выполнена в цилиндрической форме с баком из нержавеющей стали и оснащалась двумя режимами стирки за счет вращения в ту или иную сторону.

Пылесос «Днепр»

Секс продает? Как в СССР рекламировали технику

Утверждается, что этот пылесос производился в СССР с 1950-х годов. Судя по информации на постере, он мог «хорошо и быстро очистить от пыли ковры, одежду, мебель, стены и потолок». Впрочем, оригинальным дизайн прибора назвать вряд ли получится — советские инженеры явно вдохновлялись пылесосом Progress 7 из Германии.

«Селга-309»

Секс продает? Как в СССР рекламировали технику
Секс продает? Как в СССР рекламировали технику

Фото: rw6ase.narod.ru

На наш взгляд, при первом взгляде на эти портативные радиоприемники становится понятно — они были рассчитаны на молодежь. Об этом как минимум говорит слоган «Элегантное дополнение к костюму». «Селга-309» с 1985 года выпускалась на Рижском ПО «Радиотехника».

Электробритвы «Харьков»

Секс продает? Как в СССР рекламировали технику
Скриншот из ролика YouTube

О происхождении подобных электробритв ходит неподтвержденная история. Якобы первая модель являлась копией устройства от Philips, которую привез в СССР Хрущев из Англии. Это описал Даниил Гранин в повести «Бегство в Россию», пишет «Википедия»: «Хрущев недоверчиво пожевал губами.

— А качество… Надо ведь и по качеству обогнать америкашек, а то наши-то умельцы могут такого напортачить…

И тут же, помахивая рукой, рассказал, как, приехав из Англии, привез электробритву „Филипс“, отличная машинка, вызвал знатоков с Харьковского, показал: такое сможете? Они разобрали, поковырялись — сможем, дескать, даже лучше сделаем!.. „Вот это я вам и запрещаю — категорически!“ — сказал им Хрущев».

«Сатурн-202-стерео»

Секс продает? Как в СССР рекламировали технику
Фото: rw6ase.narod.ru

На фото выше — катушечный стереофонический магнитофон «Сатурн-202-стерео», который с 1983 года выпускался на Омском электротехническом заводе имени Карла Маркса.

Смотрите, сколько у нас стоят более современные телевизоры:

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на знаменитую фразу, что в СССР секса нет, на самом деле он был — по крайней мере в рекламе техники отечественного производства
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
На месте ночного клуба в Минске откроется «Музей человека»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
17.01.2020
Lida.Info
Soligorsk News
Асiповiцкi край

Архив (Новости Hi-Tech)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика