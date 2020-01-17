Секс продает? Как в СССР рекламировали технику

Источник материала: IT.Tut.by

Несмотря на знаменитую фразу, что в СССР секса нет, на самом деле он был — по крайней мере в рекламе техники отечественного производства. Ниже вспоминаем, какими постерами и слоганами продвигали телевизоры, магнитофоны и другие «гаджеты», и попутно рассказываем о них.

Магнитофон «Весна»

Магнитофоны серии «Весна» производились в Киеве и Запорожье с начала 1960-х и вплоть до 1990-х годов. На фото выше — двухкассетная «Весна-225-стерео», выпущенная в 1989 году ограниченной серией. Устройство позволяло вести перезапись с кассеты на кассету, оснащалось пятиполосным эквалайзером, встроенными микрофонами и другими важными на то время особенностями.

Телевизоры «Фотон»

«Фотон» — семейство телевизоров, выпускавшихся в 1970—1990-х годах Симферопольским заводом телевизоров имени 50-летия СССР.

«Турист-312»

Приемник «Турист-312» выпускался с 1986 года на Грозненском радиотехническом заводе. Ресурс rw6ase.narod.ru пишет , что устройство могло питаться как от электросети, так и от четырех батареек типа А-343. Там же говорится, что «Турист» продавали по цене 37 рублей.

«Горизонт-206»







Фото: rw6ase.narod.ru

«„Горизонт-206“ — новинка 1973 года, воплотившая в себе новейшие достижения телевизионной техники», — говорится на одном из постеров с рекламой ТВ. В то время за телевизор просили 296 рублей. Для сравнения: средняя зарплата в СССР составляла около 100−120 (максимум 150 рублей).

Холдинг «Горизонт» действует в Беларуси и по сей день.

Стиральные машины «Рига»





«Одним из пионеров стирального машиностроения стал Рижский завод РЭС», — говорится в одной из статей, посвященных советской технике. На фото выше, например, в том числе красуется стиральная машина «Рига-17» 1983 года выпуска. Она выполнена в цилиндрической форме с баком из нержавеющей стали и оснащалась двумя режимами стирки за счет вращения в ту или иную сторону.

Пылесос «Днепр»





Утверждается, что этот пылесос производился в СССР с 1950-х годов. Судя по информации на постере, он мог «хорошо и быстро очистить от пыли ковры, одежду, мебель, стены и потолок». Впрочем, оригинальным дизайн прибора назвать вряд ли получится — советские инженеры явно вдохновлялись пылесосом Progress 7 из Германии.

«Селга-309»







Фото: rw6ase.narod.ru

На наш взгляд, при первом взгляде на эти портативные радиоприемники становится понятно — они были рассчитаны на молодежь. Об этом как минимум говорит слоган «Элегантное дополнение к костюму». «Селга-309» с 1985 года выпускалась на Рижском ПО «Радиотехника».

Электробритвы «Харьков»



Скриншот из ролика YouTube

О происхождении подобных электробритв ходит неподтвержденная история. Якобы первая модель являлась копией устройства от Philips, которую привез в СССР Хрущев из Англии. Это описал Даниил Гранин в повести «Бегство в Россию», пишет «Википедия»: «Хрущев недоверчиво пожевал губами.

— А качество… Надо ведь и по качеству обогнать америкашек, а то наши-то умельцы могут такого напортачить…

И тут же, помахивая рукой, рассказал, как, приехав из Англии, привез электробритву „Филипс“, отличная машинка, вызвал знатоков с Харьковского, показал: такое сможете? Они разобрали, поковырялись — сможем, дескать, даже лучше сделаем!.. „Вот это я вам и запрещаю — категорически!“ — сказал им Хрущев».

«Сатурн-202-стерео»

На фото выше — катушечный стереофонический магнитофон «Сатурн-202-стерео», который с 1983 года выпускался на Омском электротехническом заводе имени Карла Маркса.

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