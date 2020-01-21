Сколько будут стоить Samsung Galaxy S20 и Galaxy Z Flip

Источник материала: IT.Tut.by

11 февраля в Сан-Франциско (США) компания Samsung представит новые флагманские смартфоны — линейку аппаратов Galaxy S20 и раскладушку с гибким экраном Galaxy Z Flip. Автор известного ресурса XDA-Developers Макс Вайнбах (Max Winebach) раскрыл ориентировочную стоимость устройств.



Предполагаемый Galaxy S20 Ultra. Фото: Ben Geskin

По информации Вайнбаха, устройства будут доступны как в версиях с поддержкой 5G-сетей, так и только LTE. 5G-версии оценят так:

Galaxy S20 — 900−1000 евро

Galaxy S20+ - 1050−1100 евро

Galaxy S20 Ultra — 1300 евро

Galaxy Z Flip — 1400 евро

LTE-версии устройств будут дешевле примерно на 100 евро. Инсайдер отметил, что одной из главных особенностей топового Galaxy S20 Ultra станет камера с поддержкой 30-кратного гибридного зума и 100-кратного цифрового. При этом увеличение 30x якобы должно происходить без серьезной потери в детализации снимков. Смартфон получится купить в черном, синем, сером и розовом цветах. Впрочем, они могут быть доступны не во всех регионах.

О точных ценах смартфонов в Беларуси или соседней России, где стоимость аппаратов плюс минус такая же, как у нас, пока не сообщается. Но, вероятно, устройства будут немного дороже.

Напомним: о характеристиках и дизайне линейки Galaxy S20 известно уже практически все. Устройства получат экраны с увеличенной диагональю, обновленное «железо», а также продвинутые основные камеры с возможностью записи видео в разрешении вплоть до 8K. «Старший» Galaxy S20 Ultra при этом оборудуют основным фотомодулем с разрешением в 108 Мп. Раскладушка Galaxy Z Flip будет позиционироваться, скорее, как дизайнерский гаджет.

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