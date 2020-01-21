В США испытали на полигоне пулемет будущего и раскрыли его характеристики

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Компания Sig Sauer испытала свой новейший пулемет Sig MG 338 под мощный патрон .338 Norma Magnum. Стрельбы прошли в воскресенье на полигоне в Лас-Вегасе в преддверии оружейной выставки SHOT Show 2020. Об этом пишет military.com.

Также наконец были раскрыты характеристики оружия. Sig MG 338 весит около 9 килограмов и имеет скорострельность порядка 600 выстрелов в минуту. Оружие, как заявляют создатели, эффективно на дистанциях до 1500 метров. Для сравнения, пулемет армии и корпуса морской пехоты США M240 под патрон 7,62×51 весит большее 11 килограммов и эффективен примерно до 800 метров, рассказал представитель Sig Sauer Джейсон Сент-Джон.

Конструктивно MG 338 представляет собой оружие на основе газоотводной автоматики с коротким ходом поршня. Пулемет использует систему снижения отдачи и оснащен складным прикладом для удобства транспортировки. Оружие может вести одиночный и автоматический огонь, при необходимости можно быстро заменить ствол. Пулемет удобно использовать как правшам, так и левшам.

Перезарядка оружия удобна тем, что крышка лотка подачи боеприпасов откидывается вбок и потому не мешает оптике и другим прицельным приспособлениям. Хотя можно зарядить оружие и просто протолкнув ленту в окно подачи даже одной рукой.

Лента может укладываться в короб емкостью 50 патронов. Высокие огневые характеристики пулемета могут достигаться за счет использования новейшего патрона .338 (калибром 8,6 мм). Изначально этот боеприпас создавался для винтовок, но и при использовании в качестве пулеметного он обеспечивает высокую точность и кучность на всех рабочих дистанциях.