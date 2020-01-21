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В сеть попало видео подготовки женских экипажей новых танков Китая

21.01.2020 17:49 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В сети появилось видео, на котором женские экипажи осваивают новые танки Китая ZTQ-15. Судя по всему, обучение проходит на территории, где дислоцируется 76-я армейская группа НОАК, в Тибетском автономном районе. Об этом пишет «Российская газета».

На кадрах ролики девушки-танкистки грузят в танк боеприпасы, обслуживают и моют его, тренируются в вождении и стрельбе.

Танк ZTQ-15 впервые был продемонстрирован широкой публике на военном параде в 2019 году. Масса машины около 36 тонн, он комплектуется двигателем в 1000 л.с. Вооружен танк 105-мм нарезной пушкой с автоматом заряжания, также имеется 12,7 мм крупнокалиберный пулемет и гранатомет QLZ-04.

 
 
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В сети появилось видео, на котором женские экипажи осваивают новые танки Китая ZTQ-15. Судя по всему, обучение проходит на территории, где дислоцируется 76-я...
 
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