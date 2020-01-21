Раскрыта дата презентации PlayStation 5

Источник материала: IT.Tut.by

Разработчик игр для PlayStation раскрыл планы Sony показать PlayStation 5 в феврале 2020 года. Ранее информация о февральской дате презентации появилась на анонимных интернет-форумах, передает издание T3. Кратко об этом рассказывает Lenta.ru.





Геймдизайнер Дэвид Скотт Джафф (David Scott Jaffe) заявил, что релиз PlayStation 5 состоится в ближайшие четыре недели. Джафф пояснил, что основной конкурент Sony Microsoft находится в более выигрышной позиции с точки зрения маркетинга, поэтому ранняя презентация более чем обоснована. Как геймдизайнер Джафф принимал участие в разработке игр Twisted Metal и God Of War, которые вышли эксклюзивно для PlayStation.

Впервые информация о февральской презентации новой консоли Sony появилась на популярном имиджборде 4chan. Анонимный пользователь опубликовал пост, в котором назвал датой релиза PlayStation 5 февраля и обнародовал официальный слоган консоли — «Время играть» (It's time to play). Спустя несколько дней после появления утечки пользователи обратили внимание, что в официальном Twitter-аккаунте @PlayStationEurope появился новый слоган «Время играть».

Релиз PlayStation 4, актуальной на данный момент приставки Sony, состоялся на конференции PlayStation Meeting в феврале 2013 года. Ожидается, что PlayStation Meeting, на которой покажут PlayStation 5, пройдет в заключительный день PlayStation Experience 2020 — 16 февраля.

Согласно опубликованной инсайдером @PSErebus информации, официальный выход PlayStation 5 в продажу состоится 20 ноября. Основной конкурент японской компании — Microsoft — анонсировал свою приставку в середине декабря 2019 года. Девайс получил название Xbox Series X, обновленный дизайн и новый контроллер.

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