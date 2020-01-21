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Китайской «девочка-бабушке» сделали операцию, и теперь ее не узнать
21.01.2020 19:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Недавно мы
Напомним: девушку зовут Сяо Фэн, она страдает от прогерии. Это — один из редчайших генетических дефектов, при котором возникают изменения кожи и внутренних органов, обусловленные преждевременным старением организма. Из-за своей внешности Сяо часто слышала упреки (или даже издевки) от сверстников — из-за этого у нее в школе практически не было друзей.
Семья девушки не смогла самостоятельно собрать нужные деньги на пластические операции на лице Сяо и обратилась к местному филантропу — и он не подвел. Сообщается, что активист сумел «выбить» у одной из профильных клиник 70-процентную скидку на лечение девушки, а остальную сумму помогли собрать обычные люди во время специального благотворительного марафона.
После этого Сяо начала проходить медицинские тесты, которые показали — в отличие от многих пациентов с таким же недугом, в ее случае болезнь затронула лишь кожу. В конце декабря китаянке сделали операцию на лице. Врачи удалили девочке лишнюю кожу, изменили форму ее носа, рта и бровей. Теперь кажется, что на фотографии выше разные люди.
Почти месяц девушке не позволяли смотреть в зеркало — она увидели себя только во время пресс-конференции, организованной представителями клиники. В итоге медики решили не брать с семьи деньги за операцию. Руководство сочло, что будет лучше, если Сяо потратит пожертвования на реабилитацию после хирургического вмешательства и, в будущем, на учебу.
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