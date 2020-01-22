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Разница до 40%. На сколько за год в Сети подешевели флагманские смартфоны

22.01.2020 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Совсем скоро, с первых чисел февраля, крупные производители начнут анонсировать новые флагманские смартфоны. Мы решили проверить, на сколько почти за год успели подешеветь нынешние топовые модели, ведь актуальности они еще долго не потеряют.

Разница до 40%. На сколько за год в Сети подешевели флагманские смартфоны
Фото: freestocks.org / Unsplash

Samsung

Разница до 40%. На сколько за год в Сети подешевели флагманские смартфоны

В этом году компания представит устройства линейки Galaxy S20, хотя в 2019 году флагманы назывались Galaxy S10. Тогда производитель показал три устройства — Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10+. Ниже сосредоточимся на двух старших модулях.

Так, продажи аппаратов стартовали в Беларуси в марте прошлого года. В то время в Сети Galaxy S10 оценивался не менее, чем в 2070 рублей. Сейчас такой же смартфон (8/128 ГБ) получится приобрести от 1410 рублей. Разница в стоиомости — порядка 32%. 

Увеличенный Galaxy S10+ в это же время купить менее, чем за 2400 рублей, было сложно. Нынешняя цена устройства (8/128 ГБ) — от 1530 рублей. Разница в стоимости составляет порядка 37%. 

Huawei

Разница до 40%. На сколько за год в Сети подешевели флагманские смартфоны

Недавно генеральный директор Huawei заявил, что устройства серии P40, несмотря на санкции со стороны США, компания представит в марте — ровно через год после анонса Huawei P30 и P30 Pro. Последние поддерживают Google-сервисы и до сих выглядят довольно выгодной покупкой.

Huawei P30 в апреле в интернет-магазинах оценивался примерно в 1600 рублей. Такой же смартфон в конфигурации 6/128 ГБ сегодня стоит около 990 рублей. Разница в стоимости — 39%. 

Huawei P30 Pro стал одним из первых смартфонов с камерой-перископом, позволяющей делать снимки с 5-кратным оптическим и 10-кратным гибридным зумом. Цена аппарата на старте продаж в Беларуси (во всяком случае, в интернете) — около 2200 рублей. Сейчас аппарат предлагается от 1455 рублей. Разница — 34%. 

Xiaomi

Разница до 40%. На сколько за год в Сети подешевели флагманские смартфоны

Смартфоны Xiaomi, независимо от сегмента рынка, всегда славились за хорошее соотношение цены и качества. Топовый Mi 9 не стал исключением — устройство получило мощнейший процессор и конкурентоспособную даже на момент начала продаж цену.

В конце марта-начале апреля в Беларуси гаджет (пускай и китайскую версию) можно было найти за 1300 рублей. Нынешняя цена модификации с 6/64 ГБ памяти начинается с отметки в 790 рублей. Разница в стоимости — 40%. 

 
 
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Совсем скоро, с первых чисел февраля, крупные производители начнут анонсировать новые флагманские смартфоны. Мы решили проверить, на сколько почти за год успели...
 
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