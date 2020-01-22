Разница до 40%. На сколько за год в Сети подешевели флагманские смартфоны

Источник материала: IT.Tut.by

Совсем скоро, с первых чисел февраля, крупные производители начнут анонсировать новые флагманские смартфоны. Мы решили проверить, на сколько почти за год успели подешеветь нынешние топовые модели, ведь актуальности они еще долго не потеряют.



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Samsung





В этом году компания представит устройства линейки Galaxy S20, хотя в 2019 году флагманы назывались Galaxy S10. Тогда производитель показал три устройства — Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10+. Ниже сосредоточимся на двух старших модулях.

Так, продажи аппаратов стартовали в Беларуси в марте прошлого года. В то время в Сети Galaxy S10 оценивался не менее, чем в 2070 рублей. Сейчас такой же смартфон (8/128 ГБ) получится приобрести от 1410 рублей. Разница в стоиомости — порядка 32%.

Увеличенный Galaxy S10+ в это же время купить менее, чем за 2400 рублей, было сложно. Нынешняя цена устройства (8/128 ГБ) — от 1530 рублей. Разница в стоимости составляет порядка 37%.

Huawei





Недавно генеральный директор Huawei заявил, что устройства серии P40, несмотря на санкции со стороны США, компания представит в марте — ровно через год после анонса Huawei P30 и P30 Pro. Последние поддерживают Google-сервисы и до сих выглядят довольно выгодной покупкой.

Huawei P30 в апреле в интернет-магазинах оценивался примерно в 1600 рублей. Такой же смартфон в конфигурации 6/128 ГБ сегодня стоит около 990 рублей. Разница в стоимости — 39%.

Huawei P30 Pro стал одним из первых смартфонов с камерой-перископом, позволяющей делать снимки с 5-кратным оптическим и 10-кратным гибридным зумом. Цена аппарата на старте продаж в Беларуси (во всяком случае, в интернете) — около 2200 рублей. Сейчас аппарат предлагается от 1455 рублей. Разница — 34%.

Xiaomi





Смартфоны Xiaomi, независимо от сегмента рынка, всегда славились за хорошее соотношение цены и качества. Топовый Mi 9 не стал исключением — устройство получило мощнейший процессор и конкурентоспособную даже на момент начала продаж цену.

В конце марта-начале апреля в Беларуси гаджет (пускай и китайскую версию) можно было найти за 1300 рублей. Нынешняя цена модификации с 6/64 ГБ памяти начинается с отметки в 790 рублей. Разница в стоимости — 40%.