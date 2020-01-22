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Разница до 40%. На сколько за год в Сети подешевели флагманские смартфоны
22.01.2020 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Совсем скоро, с первых чисел февраля, крупные производители начнут анонсировать новые флагманские смартфоны. Мы решили проверить, на сколько почти за год успели подешеветь нынешние топовые модели, ведь актуальности они еще долго не потеряют.
Samsung
В этом году компания представит устройства линейки Galaxy S20, хотя в 2019 году флагманы назывались Galaxy S10. Тогда производитель показал три устройства — Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10+. Ниже сосредоточимся на двух старших модулях.
Так, продажи аппаратов стартовали в Беларуси в марте прошлого года. В то время в Сети
Увеличенный
Huawei
Недавно генеральный директор Huawei заявил, что устройства серии P40, несмотря на санкции со стороны США, компания представит в марте — ровно через год после анонса Huawei P30 и P30 Pro. Последние поддерживают Google-сервисы и до сих выглядят довольно выгодной покупкой.
Xiaomi
Смартфоны Xiaomi, независимо от сегмента рынка, всегда славились за хорошее соотношение цены и качества. Топовый
В конце марта-начале апреля в Беларуси гаджет (пускай и китайскую версию) можно было найти за 1300 рублей. Нынешняя цена модификации с 6/64 ГБ памяти начинается с отметки в 790 рублей. Разница в стоимости — 40%.
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Совсем скоро, с первых чисел февраля, крупные производители начнут анонсировать новые флагманские смартфоны. Мы решили проверить, на сколько почти за год успели...
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