Украина разработала свой первый военный беспилотник

Источник материала: IT.Tut.by

Укроборонпром показал первый украинский квадрокоптер «Берегиня» собственного производства. Об этом сообщает Корреспондент.net, ссылаясь на пресс-службу концерна.



Фото: facebook.com/ukroboronprom

Беспилотник был разработан ОАО «Меридиан» имени Сергея Королева. Работы над дроном начались в марте 2019 года, заказчиком выступило Минобороны Украины. Проект возглавил аспирант КПИ имени Сикорского Максим Шеремет.

Рама квадрокоптера напечатана на 3D-принтере из карбона, масса аппарата — до двух килокграммов. Развернуть комплекс подготовленные операторы могут всего за две минуты, заменить аккумулятор — за одну. Высоты в 100 метров беспилотник достигает всего за три секунды, он выдерживает даже тропический шторм.

На квадрокоптере есть цифровая и аналоговая камеры, изображения с него передается пилоту и на наземную станцию. В отличие от гражданских беспилотников, «Берегиня» имеет защищенные каналы связи, а ее пилота почти невозможно обнаружить.