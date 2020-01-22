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Дуров назвал сервис Apple «оружием слежки»
22.01.2020 10:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Основатель Telegram Павел Дуров
В своем Telegram-канале Дуров написал: «iCloud официально стал орудием для слежки. Приложения, которые полагаются на него для хранения ваших личных сообщений (такие как WhatsApp), являются частью проблемы».
Напомним: недавно в Reuters заявили, что в Apple могли отказаться от планов по разрешению пользователям применять механизмы сквозного шифрования резервных копий своих данных в «облаке» iCloud. Решение об этом, пишут обозреватели Reuters со ссылкой на шесть знакомых с ситуаций источников, компания приняла еще два года назад, но публично об этом не говорила.
РБК
В Reuters запросили комментарии представителей Apple и ФБР, но на момент публикации своего материала не получили их.
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Основатель Telegram Павел Дуров назвал облачный сервис iCloud от Apple «орудием слежки» из-за отказа компании от сквозного шифрования личных данных пользователей. Так...
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