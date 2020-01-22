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Дуров назвал сервис Apple «оружием слежки»

22.01.2020 10:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Основатель Telegram Павел Дуров назвал облачный сервис iCloud от Apple «орудием слежки» из-за отказа компании от сквозного шифрования личных данных пользователей. Так Дуров отреагировал на материал Reuters.

Дуров назвал сервис Apple «оружием слежки»
Фото: Reuters

В своем Telegram-канале Дуров написал: «iCloud официально стал орудием для слежки. Приложения, которые полагаются на него для хранения ваших личных сообщений (такие как WhatsApp), являются частью проблемы».

Напомним: недавно в Reuters заявили, что в Apple могли отказаться от планов по разрешению пользователям применять механизмы сквозного шифрования резервных копий своих данных в «облаке» iCloud. Решение об этом, пишут обозреватели Reuters со ссылкой на шесть знакомых с ситуаций источников, компания приняла еще два года назад, но публично об этом не говорила.

РБК уточняет, что причиной этому стала критика со стороны Федерального бюро расследований (ФБР) США. Представители спецслужбы тогда высказывались против сквозного шифрования этих данных, так как в случае внедрения такой функции они лишатся возможности собирать доказательства против подозреваемых, которые пользуются продукцией Apple.

В Reuters запросили комментарии представителей Apple и ФБР, но на момент публикации своего материала не получили их.

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Основатель Telegram Павел Дуров назвал облачный сервис iCloud от Apple «орудием слежки» из-за отказа компании от сквозного шифрования личных данных пользователей. Так...
 
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