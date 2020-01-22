Дуров назвал сервис Apple «оружием слежки»

Источник материала: IT.Tut.by

Основатель Telegram Павел Дуров назвал облачный сервис iCloud от Apple «орудием слежки» из-за отказа компании от сквозного шифрования личных данных пользователей. Так Дуров отреагировал на материал Reuters .



Фото: Reuters

В своем Telegram-канале Дуров написал: «iCloud официально стал орудием для слежки. Приложения, которые полагаются на него для хранения ваших личных сообщений (такие как WhatsApp), являются частью проблемы».

Напомним: недавно в Reuters заявили, что в Apple могли отказаться от планов по разрешению пользователям применять механизмы сквозного шифрования резервных копий своих данных в «облаке» iCloud. Решение об этом, пишут обозреватели Reuters со ссылкой на шесть знакомых с ситуаций источников, компания приняла еще два года назад, но публично об этом не говорила.

РБК уточняет , что причиной этому стала критика со стороны Федерального бюро расследований (ФБР) США. Представители спецслужбы тогда высказывались против сквозного шифрования этих данных, так как в случае внедрения такой функции они лишатся возможности собирать доказательства против подозреваемых, которые пользуются продукцией Apple.

В Reuters запросили комментарии представителей Apple и ФБР, но на момент публикации своего материала не получили их.

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