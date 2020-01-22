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«Выбран исходя из дешевизны». Американское издание рассказало, чем плох будущий авианосец России

22.01.2020 11:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Российские военные могут принять решение о строительстве авианосца, исходя не из максимальных боевых возможностей, а из наименьшей стоимости. То же касается и авиагруппы корабля. Об этом пишет американское издание Military Watch.

«Выбран исходя из дешевизны». Американское издание рассказало, чем плох будущий авианосец России
Макет авианосца «Шторм». Фото: topwar.ru

Вскоре должно быть принято окончательное решение по поводу того, какой именно авианосец будут строить в России. Пока верфи готовятся к закладке двух сравнительно небольших вертолетоносцев водоизмещением не более чем в 25 тысяч тонн каждый, еще не решен вопрос о более тяжелом полноценном авианосце.

Два основных предложения касаются проектов «Шторм» и «Ламантин». Первый — это корабль водоизмещением 100−110 тысяч тонн, второй — около 80 тысяч тонн. КБ «Невское», входящее в Российскую объединенную судостроительную корпорацию, продвигает проект «Ламантин» как более простой и дешевый вариант. Тем не менее, новый корабль планируется делать с ядерной силовой установкой, что дает большие преимущества.

Сэкономить, видимо, хотят не только на корабле, но и на базирующихся на нем самолетах. «Ламантин» будет использовать военно-морскую версию истребителя Су-35 поколения «4++» вместо полноценного самолета пятого поколения Су-57, которые планируется использовать на «Шторме».

Правильность такого выбора представляется сомнительной, пишет Military Watch, так как ВМФ США собирается использовать на авианосцах не только морскую версию стелс-истребителя F-35C, но и дополнить ее в будущем самолетом шестого поколения. Такие меры, отмечает издание, поставят Су-35 «в ужасное положение».

«Выбран исходя из дешевизны». Американское издание рассказало, чем плох будущий авианосец России
Макет авианосца «Ламантин». Фото: topwar.ru

Другие самолеты, предназначенные для использования на «Шторме» — МиГ-35 и ударный Су-34. Они могли бы предоставить российской морской авиации большие возможности, пишет Military Watch.

Главным же недостатком «Ламантина» является его устаревшая система запуска самолетов с трамплина, а не с паровой (как на авианосцах класса «Нимиц») или электромагнитной (как на кораблях типа «Джеральд Форд») катапульты. Выбор трамплина выглядит странно не только потому, что серьезно ограничивает взлетную массу используемых самолетов, но и потому, что с 2018 года Россия серьезно работает над электромагнитной катапультой.

В случае, если «Ламантин» будет построен, он станет самым тяжелым российским авианесущим кораблем и первым атомным авианосцем в России. Предыдущий авианесущий крейсер «Ульяновск», строившийся в последние годы существования СССР, был разрезан на металл на стапеле в 90-х.

 
 
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Российские военные могут принять решение о строительстве авианосца, исходя не из максимальных боевых возможностей, а из наименьшей стоимости. То же касается...
 
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