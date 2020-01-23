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Айтишница, которую могут оштрафовать за оскорбление белорусского языка, больше не работает в EPAM

23.01.2020 10:24 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Недавно мы рассказывали о том, что минскую айтишницу Ольгу Малкину могут привлечь к административной ответственности за оскорбление белорусского языка. Ресурс Dev.by со ссылкой на представителей EPAM подтвердил, что девушка больше не работает в компании.

Айтишница, которую могут оштрафовать за оскорбление белорусского языка, больше не работает в EPAM
Фото: со страницы Ольги Малкиной в Facebook

Напомним: история произошла в конце 2019 года. Ольга Малкина написала, что знает «четыре языка, кроме языка программирования»:

— Естественно, у****** белорусский язык не рассматривала для изучения. Намеренно. Учите свой б**** язык сами.

После этого несколько пользователей соцсети написали заявления в милицию с просьбой привлечь к ответственности девушку за оскорбление белорусского языка (ст. 9.22 КоАП — «Нарушение законодательства о языках»).

Dev.by рассказал, что Ольга больше не работает в EPAM, хотя трудилась там весь прошлый год. Судя по странице девушки в соцсети LinkedIn, теперь это не так, записей о новом месте работы нет. После представители EPAM подтвердили изданию — Ольга больше не работает в компании:

— Трудовые отношения были прекращены по соглашению сторон. Мы уважаем право каждого человека на неприкосновенность частной информации и, согласно политике компании, не комментируем детали.

 
 
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Недавно мы рассказывали о том, что минскую айтишницу Ольгу Малкину могут привлечь к административной ответственности за оскорбление белорусского языка. Ресурс...
 
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