Белорусские десантники зачистили «убийственный дом»

Источник материала: IT.Tut.by

Военнослужащие одной из десантных бригад Беларуси отработали в ходе учений штурм дома. При этом десантники использовали боевые патроны. Видео штурма, снятое с экшн-камер, появилось на YouTube-канале белорусского ВоенТВ.

Для того, чтобы проводить реалистичные учения со стрельбой настоящими патронами, построен особый объект под названием «килл-хаус» (что-то вроде «убийственного дома»). Именно там десантники отрабатывали опыт захвата здания. Разбившись на пары, они зачищали помещения, поражая из автоматов мишени, изображающие противников.

По замыслу учения, в ходе зачистки десантники должны были уничтожить противника и не понести никаких потерь.