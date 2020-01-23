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Белорусские десантники зачистили «убийственный дом»

23.01.2020 10:47 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Военнослужащие одной из десантных бригад Беларуси отработали в ходе учений штурм дома. При этом десантники использовали боевые патроны. Видео штурма, снятое с экшн-камер, появилось на YouTube-канале белорусского ВоенТВ.

Для того, чтобы проводить реалистичные учения со стрельбой настоящими патронами, построен особый объект под названием «килл-хаус» (что-то вроде «убийственного дома»). Именно там десантники отрабатывали опыт захвата здания. Разбившись на пары, они зачищали помещения, поражая из автоматов мишени, изображающие противников.

По замыслу учения, в ходе зачистки десантники должны были уничтожить противника и не понести никаких потерь.

 
 
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Военнослужащие одной из десантных бригад Беларуси отработали в ходе учений штурм дома. При этом десантники использовали боевые патроны. Видео штурма, снятое...
 
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