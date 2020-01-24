Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии возрастом три тысячи лет

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Британские историки и инженеры восстановили голос древнеегипетского жреца Несьямуна и заставили его «произнести» несколько звуков, просветив его мумию при помощи компьютерного томографа и трехмерного сканера. Результаты их расчетов и аудиозаписи были опубликованы в журнале Scientific Reports , сообщает ТАСС.

«На саркофаге Несьямуна можно прочитать, что его обладатель вел очень праведное существование. Он просил богов вернуть ему дар речи для того, чтобы он мог рассказать о себе и заслужить право на вечную загробную жизнь. Это желание жреца, а также великолепное состояние связок и других органов речи в его мумии сделало его одной из первоочередных целей для нашего проекта Voices from the Past», — пишут ученые.

Мумия Несьямуна — один из самых известных древнеегипетских артефактов, хранящихся в современных музеях Великобритании. Она была завезена на территорию Соединенного Королевства еще в 1823 году и практически сразу стала одним из главных экспонатов музея города Лидса. Во времена Второй мировой войны саркофаг и мумия жреца чудом пережили бомбардировки немецкого Вермахта, которые уничтожили значительную часть коллекции музея.

Как сегодня считают историки, данная мумия, найденная на территории одного из храмов Амона в Карнаке, хранит в себе останки одного из высокопоставленных жрецов этого древнеегипетского бога по имени Несьямун, жившего во времена Рамзеса XI, последнего фараона XX династии. И сами останки религиозного деятеля, и его саркофаг великолепно сохранились, что сделало данный артефакт одним из главных символов заката Нового царства и предметом постоянного внимания со стороны ученых.

В последние десять лет, как отмечают исследователи, эту мумию начали изучать не только археологи и историки-египтологи, но и представители точных наук. Недавно они просканировали тело Несьямуна при помощи компьютерного томографа и трехмерного сканера в надежде выяснить, как выглядел этот 50-летний священнослужитель, а также раскрыть некоторые обстоятельства его жизни.

Ожившее прошлое

В прошлом подобные проекты уже приводили к крайне интересным открытиям. К примеру, в 2012 году итальянские исследователи просветили мумию Рамзеса III, одного из самых могущественных правителей Древнего Египта, и выяснили, что фараон почти мгновенно умер от удара кинжалом. Заговорщиков возглавляли его жена Тия и сын Пентаур.

Несьямун оказался интересен по другой причине — в его мумии великолепно сохранились голосовые связки, гортань и другие элементы голосового тракта. Это заставило ученых задуматься о том, можно ли воспроизвести голос священнослужителя и тем самым дать ему шанс попасть на Поля Иалу («поля камыша») — в древнеегипетский рай.

Руководствуясь этой идеей, авторы статьи использовали данные компьютерной томографии для составления точной трехмерной модели его глотки, языка, связок и прочих органов речи, которые затем были распечатаны при помощи 3D-принтера. Эти заготовки инженеры соединили с искусственной гортанью, после чего попытались воспроизвести звуки при помощи этой конструкции и специального динамика.

Используя эту систему, британские исследователи заставили Несьямуна произнести несколько гласных звуков — они похожи на те, что современные христианские священники издают во время литургических богослужений. В целом они напоминают нечто среднее между звуками «а» и «э».

В дальнейшем, как надеются ученые, работники музея Лидса получат возможность использовать алгоритм синтеза речи, построенный на базе данной трехмерной модели голосового тракта Несьямуна для того, чтобы «оживить» древнеегипетского жреца и связанную с ним экспозицию. В свою очередь их египетские коллеги могут использовать аналогичные алгоритмы для того, чтобы сделать храм Амона, где жрец провел всю жизнь, еще более интересным для туристов.