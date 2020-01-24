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Лукашенко объяснил, почему не пользуется смартфоном
24.01.2020 16:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Александр Лукашенко объяснил, почему не пользуется современными мобильными телефонами и другими гаджетами. Об этом глава государства рассказал, общаясь с сотрудниками завода газетной бумаги в Шклове,
«Может, это и плохо: у меня даже нет мобильного телефона. Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти iPhone и прочее. Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность. Дело даже не в этом: у меня есть кому этим заниматься», — заявил президент.
По его словам, если кто-то ему звонит по мобильному телефону, то аппарат приносит адъютант. Впрочем, и это происходит крайне редко. «Сейчас эти гаджеты у вас в кармане, и, где бы вы ни были, вас видят те, кто надо. Вам этого хочется? Нет», — добавил президент.
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Александр Лукашенко объяснил, почему не пользуется современными мобильными телефонами и другими гаджетами. Об этом глава государства рассказал, общаясь...
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