Лукашенко объяснил, почему не пользуется смартфоном

Источник материала: IT.Tut.by

Александр Лукашенко объяснил, почему не пользуется современными мобильными телефонами и другими гаджетами. Об этом глава государства рассказал, общаясь с сотрудниками завода газетной бумаги в Шклове, сообщается в телеграм-канале «АТН: новости Беларуси и мира».



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Может, это и плохо: у меня даже нет мобильного телефона. Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти iPhone и прочее. Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность. Дело даже не в этом: у меня есть кому этим заниматься», — заявил президент.

По его словам, если кто-то ему звонит по мобильному телефону, то аппарат приносит адъютант. Впрочем, и это происходит крайне редко. «Сейчас эти гаджеты у вас в кармане, и, где бы вы ни были, вас видят те, кто надо. Вам этого хочется? Нет», — добавил президент.