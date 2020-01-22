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Певица показала, как выглядит в разных соцсетях, и стала мемом
24.01.2020 17:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Американская певица Долли Партон недавно отпраздновала свое 74-летие и опубликовала в Instagram фото, на котором показывает, как мог бы выглядеть ее аккаунт в разных соцсетях. Идею вскоре оценили другие звезды, а после — и обычные пользователи, превратившие все в мем.
Вот как выглядит оригинальное фото в Instagram Долли:
Пост собрал несколько сотен тысяч лайков и стал вирусным. На этом фоне другие звезды решили не отставать и опубликовали похожие фото:
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