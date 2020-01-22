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Певица показала, как выглядит в разных соцсетях, и стала мемом

24.01.2020 17:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Американская певица Долли Партон недавно отпраздновала свое 74-летие и опубликовала в Instagram фото, на котором показывает, как мог бы выглядеть ее аккаунт в разных соцсетях. Идею вскоре оценили другие звезды, а после — и обычные пользователи, превратившие все в мем.

Вот как выглядит оригинальное фото в Instagram Долли:

Пост собрал несколько сотен тысяч лайков и стал вирусным. На этом фоне другие звезды решили не отставать и опубликовали похожие фото:

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ellen DeGeneres (@theellenshow) 22 Янв 2020 в 1:20 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Martha Stewart (@marthastewart48) 23 Янв 2020 в 11:09 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jennifer Garner (@jennifer.garner) 22 Янв 2020 в 2:06 PST

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