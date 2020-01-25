Абонент А1 пожаловался на большой «минус» на лицевом счете. Что говорят в компании

Источник материала: IT.Tut.by

Недавно в 42.TUT.BY обратился абонент А1 Михаил, на чье имя оформлена SIM-карта его жены. По словам пары, они пользуются связью оператора уже много лет, и до этого никогда не сталкивались с серьезными затруднениями. Но в какой-то момент на их лицевом счете образовался достаточно серьезный «минус» — супруги не могли понять, с чем это связано.





По словам Михаила, в декабре его жене Елене получилось «уйти в минус» на сумму больше тысячи рублей. При этом в семье точно не знают, как это могло произойти. Судя по распечатке с детализацией, 1022 рубля было списано со счета за перерасход мобильного интернет-трафика на тарифном плане «Лето зовет». При этом крупных файлов (или, например, обновления прошивки) на смартфон, по мнению пары, через мобильный интернет закачено не было.

Елена и Михаил утверждают: за время, пока они пытались дозвониться до контакт-центра А1, сумма «минуса» увеличилась до еще более внушительных 1800 рублей. Представители А1 приняли их претензию, но найти решение (по крайней мере, на тот момент) не удалось.

Мы обратились в пресс-службу А1 за комментарием по сложившейся ситуации. Там нам ответили, что «основную долю расходов за два последних месяца составили начисления за интернет на архивном тарифе „Лето зовет“, где нет включенного трафика». Из-за этого оплата происходила по факту использования каждого мегабайта.

— Этот тариф был запущен еще в 2009 году еще до запуска 3G и отражала потребности абонентов в технологии 2G. При этом он не подразумевал активного пользования интернетом, в связи с чем у клиента образовалась задолженность, о росте которой клиента неоднократно уведомляли посредством звонков и SMS-уведомлений, — добавляют в А1. — На данный момент ситуация с клиентом была урегулирована в индивидуальном порядке.

Впрочем, Михаил и Елена утверждают: звонков или СМС они не получали.