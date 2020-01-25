Обзор популярных смартфонов: цены, отзывы, характеристики

Источник материала: IT.Tut.by

Каждый год на рынке появляется множество новых смартфонов от разных брендов. Магазины предлагают модели на любой вкус, бывает крайне сложно ориентироваться в таком разнообразии. В 2019 году пользователи в основном отдавали предпочтение проверенным производителям — Samsung , Xiaomi и Apple .

KUPI.TUT.BY собрал пять моделей, вошедших в число наиболее популярных.

Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB

Смартфон Xiaomi Redmi Note 8T появился на рынке осенью 2019 года. Девайс привлек пользователей в первую очередь благодаря:

• восьмиядерному процессору Qualcomm Snapdragon 665;

• четырем основным камерам, разрешение одной из которых составляет 48 Мп;

• аккумулятору емкостью 4000 мА⋅ч;

• наличию датчика отпечатка пальца.

Кроме того, аппарат может работать с двумя SIM-картами. При этом у него есть отдельный слот для карты памяти.

В отзывах покупатели чаще всего хвалят смартфон за отличные фото в дневное время, долгую работу без подзарядки, привлекательный дизайн.

Минимум, который придется заплатить за Xiaomi Redmi Note 8T в Минске , — 419 рублей. Оценка пользователей — 4.5 .

Samsung Galaxy A50 64GB

Смартфон Samsung Galaxy A50 64GB — бюджетное предложение от южнокорейского бренда. Устройство — прямой конкурент подобных по цене девайсов Honor и Xiaomi . Оно хорошо лежит в руке, его корпус изготовлен из пластика, который покрыт глянцевым защитным слоем.

Для Samsung Galaxy A50 производитель выбрал:

• Восьмиядерный процессор Exynos 9610.

• Объем оперативки — 4 Гб, встроенной памяти — 64 Гб.

• При этом имеется слот для карты. Благодаря ему можно добавить еще 512 Гб.

Среди достоинств модели покупатели отмечают следующие:

• SuperAMOLED-дисплей;

• наличие модуля NFC, работающего почти без нареканий;

• при дневном освещении основная камера делает отличные снимки;

• при активном использовании батареи хватает примерно на сутки.

Минимальная цена Galaxy A50 64GB в Минске — 465 рублей.

Средняя оценка пользователей — 4.5 .

Xiaomi Redmi 8 4/64GB

Недорогой смартфон Xiaomi Redmi 8 4/64GB появился на рынке осенью 2019 года. Девайс привлек покупателей прежде всего благодаря оптимальному соотношению цены и качества. Если вам нужна надежная рабочая лошадка без лишних наворотов, то стоит присмотреться именно к этому устройству китайского бренда.

• Модель оснащена восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 439.

• Объем встроенной памяти — 64 Гб. При желании можно добавить еще до 512 Гб, так как в наличии имеется слот для карты.

• Производитель выбрал для смартфона двойную основную камеру 12+2 Мп.

• Еще одна фишка аппарата, за счет которой он нравится покупателям, — аккумулятор с высокой емкостью 5000 мА∙ч.

Минимальная цена Xiaomi Redmi 8 4/64GB установилась в этом сезоне от 390 рублей.

Рейтинг устройства составляет 4.5 .

Apple iPhone 11 64GB

Модель iPhone 11 была представлена на презентации, которая состоялась 10 сентября 2019 года. Компания Apple снабдила устройство

• двойной основной камерой, делающей поистине впечатляющие снимки как ночью, так и в дневное время;

• шустрым процессором Apple A13 Bionic;

• экраном с прекрасными антибликовыми свойствами;

• эффективным олеофобным покрытием.

При использовании смартфона как основного он держится без зарядки около двух дней, что стоит признать хорошим результатом. Еще одно несомненное достоинство: производитель предлагает устройство в шести цветовых решениях.

Минимальная цена Apple iPhone 11 64GB в Минске составляет 1765 рублей.

Рейтинг устройства — 4.5 .

Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB

Redmi Note 8 Pro — крутая новинка 2019 года от китайского бренда Xiaomi . Смартфон получился поистине впечатляющим. Производитель снабдил его восьмиядерным процессором MediaTek Helio G90T с жидкостным охлаждением, основной камерой с четырьмя фотомодулями, причем разрешение одного из них — 64 Мп, ярким экраном с отличной цветопередачей.

Неудивительно, что модель стала настоящим хитом продаж. Ее действительно есть за что ценить и геймерам, и любителям мобильной фотосъемки, и тем, кто просто хочет получить качественное устройство за небольшие деньги.

Минимальная цена за Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB в Минске — 554 рубля в этом сезоне.

Пользовательский рейтинг девайса — 4.5 .

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