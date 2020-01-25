ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обзор популярных смартфонов: цены, отзывы, характеристики

25.01.2020 09:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Каждый год на рынке появляется множество новых смартфонов от разных брендов. Магазины предлагают модели на любой вкус, бывает крайне сложно ориентироваться в таком разнообразии. В 2019 году пользователи в основном отдавали предпочтение проверенным производителям — Samsung, Xiaomi и Apple.

KUPI.TUT.BY собрал пять моделей, вошедших в число наиболее популярных.

Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB

Смартфон Xiaomi Redmi Note 8T появился на рынке осенью 2019 года. Девайс привлек пользователей в первую очередь благодаря:

восьмиядерному процессору Qualcomm Snapdragon 665;
четырем основным камерам, разрешение одной из которых составляет 48 Мп;
аккумулятору емкостью 4000 мА⋅ч;
наличию датчика отпечатка пальца.

Кроме того, аппарат может работать с двумя SIM-картами. При этом у него есть отдельный слот для карты памяти.

В отзывах покупатели чаще всего хвалят смартфон за отличные фото в дневное время, долгую работу без подзарядки, привлекательный дизайн.

Минимум, который придется заплатить за Xiaomi Redmi Note 8T в Минске, — 419 рублей. Оценка пользователей — 4.5.

Samsung Galaxy A50 64GB

Смартфон Samsung Galaxy A50 64GB — бюджетное предложение от южнокорейского бренда. Устройство — прямой конкурент подобных по цене девайсов Honor и Xiaomi. Оно хорошо лежит в руке, его корпус изготовлен из пластика, который покрыт глянцевым защитным слоем.

Для Samsung Galaxy A50 производитель выбрал:

Восьмиядерный процессор Exynos 9610.
Объем оперативки — 4 Гб, встроенной памяти — 64 Гб.
При этом имеется слот для карты. Благодаря ему можно добавить еще 512 Гб.

Среди достоинств модели покупатели отмечают следующие:

SuperAMOLED-дисплей;
наличие модуля NFC, работающего почти без нареканий;
при дневном освещении основная камера делает отличные снимки;
при активном использовании батареи хватает примерно на сутки.

Минимальная цена Galaxy A50 64GB в Минске — 465 рублей.

Средняя оценка пользователей — 4.5.

Xiaomi Redmi 8 4/64GB

Недорогой смартфон Xiaomi Redmi 8 4/64GB появился на рынке осенью 2019 года. Девайс привлек покупателей прежде всего благодаря оптимальному соотношению цены и качества. Если вам нужна надежная рабочая лошадка без лишних наворотов, то стоит присмотреться именно к этому устройству китайского бренда.

Модель оснащена восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 439.
Объем встроенной памяти — 64 Гб. При желании можно добавить еще до 512 Гб, так как в наличии имеется слот для карты.
Производитель выбрал для смартфона двойную основную камеру 12+2 Мп.
Еще одна фишка аппарата, за счет которой он нравится покупателям, — аккумулятор с высокой емкостью 5000 мА∙ч.

Минимальная цена Xiaomi Redmi 8 4/64GB установилась в этом сезоне от 390 рублей.

Рейтинг устройства составляет 4.5.

Apple iPhone 11 64GB

Модель iPhone 11 была представлена на презентации, которая состоялась 10 сентября 2019 года. Компания Apple снабдила устройство

двойной основной камерой, делающей поистине впечатляющие снимки как ночью, так и в дневное время;
шустрым процессором Apple A13 Bionic;
экраном с прекрасными антибликовыми свойствами;
эффективным олеофобным покрытием.

При использовании смартфона как основного он держится без зарядки около двух дней, что стоит признать хорошим результатом. Еще одно несомненное достоинство: производитель предлагает устройство в шести цветовых решениях.

Минимальная цена Apple iPhone 11 64GB в Минске составляет 1765 рублей.

Рейтинг устройства — 4.5.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB

Redmi Note 8 Pro — крутая новинка 2019 года от китайского бренда Xiaomi. Смартфон получился поистине впечатляющим. Производитель снабдил его восьмиядерным процессором MediaTek Helio G90T с жидкостным охлаждением, основной камерой с четырьмя фотомодулями, причем разрешение одного из них — 64 Мп, ярким экраном с отличной цветопередачей.

Неудивительно, что модель стала настоящим хитом продаж. Ее действительно есть за что ценить и геймерам, и любителям мобильной фотосъемки, и тем, кто просто хочет получить качественное устройство за небольшие деньги.

Минимальная цена за Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB в Минске — 554 рубля в этом сезоне.

Пользовательский рейтинг девайса — 4.5.

Выбрать смартфон, который будет максимально соответствовать вашим запросам и подходить по цене, — задача трудная. Облегчить ее можно при помощи каталога смартфонов, собранного на площадке KUPI.TUT.BY. Удобный поиск по целому ряду параметров позволит быстро найти нужный смартфон. Для каждой модели указаны характеристики и цена, а также отзывы покупателей.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Абонент А1 пожаловался на большой «минус» на лицевом счете. Что говорят в компании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
25.01.2020
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город

Архив (Новости Hi-Tech)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика