Обзор популярных смартфонов: цены, отзывы, характеристики

Каждый год на рынке появляется множество новых смартфонов от разных брендов. Магазины предлагают модели на любой вкус, бывает крайне сложно ориентироваться в таком разнообразии. В 2019 году пользователи в основном отдавали предпочтение проверенным производителям — Samsung, Xiaomi и Apple.
KUPI.TUT.BY собрал пять моделей, вошедших в число наиболее популярных.
Смартфон Samsung Galaxy A50 64GB — бюджетное предложение от южнокорейского бренда. Устройство — прямой конкурент подобных по цене девайсов Honor и Xiaomi. Оно хорошо лежит в руке, его корпус изготовлен из пластика, который покрыт глянцевым защитным слоем.
Для Samsung Galaxy A50 производитель выбрал:
• Восьмиядерный процессор Exynos 9610. • Объем оперативки — 4 Гб, встроенной памяти — 64 Гб. • При этом имеется слот для карты. Благодаря ему можно добавить еще 512 Гб.
Среди достоинств модели покупатели отмечают следующие:
• SuperAMOLED-дисплей; • наличие модуля NFC, работающего почти без нареканий; • при дневном освещении основная камера делает отличные снимки; • при активном использовании батареи хватает примерно на сутки.
Недорогой смартфон Xiaomi Redmi 8 4/64GB появился на рынке осенью 2019 года. Девайс привлек покупателей прежде всего благодаря оптимальному соотношению цены и качества. Если вам нужна надежная рабочая лошадка без лишних наворотов, то стоит присмотреться именно к этому устройству китайского бренда.
• Модель оснащена восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 439. • Объем встроенной памяти — 64 Гб. При желании можно добавить еще до 512 Гб, так как в наличии имеется слот для карты. • Производитель выбрал для смартфона двойную основную камеру 12+2 Мп. • Еще одна фишка аппарата, за счет которой он нравится покупателям, — аккумулятор с высокой емкостью 5000 мА∙ч.
• двойной основной камерой, делающей поистине впечатляющие снимки как ночью, так и в дневное время; • шустрым процессором Apple A13 Bionic; • экраном с прекрасными антибликовыми свойствами; • эффективным олеофобным покрытием.
При использовании смартфона как основного он держится без зарядки около двух дней, что стоит признать хорошим результатом. Еще одно несомненное достоинство: производитель предлагает устройство в шести цветовых решениях.
Redmi Note 8 Pro — крутая новинка 2019 года от китайского бренда Xiaomi. Смартфон получился поистине впечатляющим. Производитель снабдил его восьмиядерным процессором MediaTek Helio G90T с жидкостным охлаждением, основной камерой с четырьмя фотомодулями, причем разрешение одного из них — 64 Мп, ярким экраном с отличной цветопередачей.
Неудивительно, что модель стала настоящим хитом продаж. Ее действительно есть за что ценить и геймерам, и любителям мобильной фотосъемки, и тем, кто просто хочет получить качественное устройство за небольшие деньги.
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