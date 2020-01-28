История YouTube: кто, как и зачем придумал главный сервис по просмотру видео на планете

Источник материала: IT.Tut.by

YouTube — самая большая, коммерчески успешная и, пожалуй, наиболее популярная площадка для просмотра видео на планете. Готовы поспорить: сегодня вы вряд ли захотите приобрести смартфон или другое «умное» устройство, если на нем не будет поддерживаться сервис. Но так было далеко не всегда — как и со многими другими «выстрелившими» проектами, YouTube задумывался совсем другим.



Фото: pixabay.com

Неудавшийся сайт для знакомств

YouTube запустился в 2005 году, но идея его создания пришла трем разработчикам — Стиву Чену, Чаду Хердли и Джаведу Кариму — немного раньше, в 2004-м. В то время вся тройка работала над развитием популярнейшей платежной системы PayPal в США и была вполне этим довольна. Во всяком случае, о смене места работы на тот момент они не задумывались.

Но так продолжалось недолго. В одном из ранних интервью Карим рассказывал: изначально идея по созданию платформы для обмена и просмотра роликов появилась после того, как молодым людям не удалось отыскать видео с цунами в Индийском океане, а также момент с оголившейся грудью певицы Джанет Джексон во время трансляции Суперкубка по американскому футболу.



Создатели YouTube: Чад Хердли (Chad Meredith Hurley), Стив Чен (Steve Chen) и Джавед Карим (Jawed Karim). Фото: wikimedia.org

Потом эту версию слегка «отредактировали», и вся тройка основателей сервиса стала утверждать, что они всего-навсего искали более простой способ обмениваться видео в интернете. Ведь в те времена большинство пользователей хранили короткие ролики на мобильных телефонах или компьютерах — делиться ими друг с другом было сложно.

Впрочем, существует и другая версия . Она гласит, что YouTube изначально задумывался как сайт знакомств и вдохновлялся сервисом Hot or Not, популярным в США. Но от этого, даже если принять версию за истину, вскоре отказались. Business Insider пишет , что не помогла даже таргетированная реклама с призывом для девушек размещать свои видеоанкеты.

Зато первые пользователи быстро смекнули, что через сайт удобно смотреть видео, и стали загружать на него собственные ролики. Это поняли и Чен, Хердли и Карим — они сменили бизнес-модель, и, как показало время, не прогадали.

«Ты — сам себе телевизор»

Первым видео на площадке является 18-секундный ролик, снятый самим Джаведом в зоопарке Сан-Диего (США). Видео опубликовали 24 апреля 2005 года. В мае стала доступна первая версия главной страницы сайта (правда, в режиме бета-тестирования), в сентябре рекламный ролик компании Nike смог собрать миллион просмотров.

В декабре YouTube привлек первые инвестиции в размере 3,5 миллиона долларов — на тот момент каждый день площадка приносила по восемь миллионов просмотров, показатели постоянно росли. Еще через некоторое время общие «вливания» в сервис несколькими сторонними компаниями превысили 11 миллионов долларов, в июле 2006 года количество просмотров доходило до 100 миллионов в день.

При всем этом видеоролики на сайте чаще всего публиковали сами пользователи. Такая концепция полностью совпадает с названием самого сервиса, ведь YouTube получится расшифровать так: «Tube» в одном из значений обозначает телевидение (или электронно-лучевую трубку). Таким образом, получается что-то вроде «ты — сам себе телевизор».



Так YouTube выглядел на первых этапах своего развития

В конце концов, в октябре 2006 года произошло одно из самых важных событий в истории YouTube: площадкой заинтересовалась компания Google, которая приобрела ее за баснословные 1,65 миллиарда долларов. Для сравнения: через шесть лет — в 2012 году — Facebook купил Instagram «всего» за миллиард долларов.

На тот момент над развитием YouTube работало немногим больше 60 человек. Business Insider пишет , что его «отцы-основатели» получили около 400 миллионов чистой прибыли — и это всего за год с небольшим с момента запуска! Вскоре Чен и Карим вышли из бизнеса, на посту генерального директора остался лишь Хердли. Впрочем, в 2010-м он также уволился, оставив за собой позицию консультанта.

Два миллиарда пользователей

Дальнейшую историю сервиса охарактеризовать с негативной стороны как минимум сложно: видеохостинг продолжает развиваться, попутно ставя рекорды. Впрочем, скандалы также случались.

В 2012 году музыкальное видео Gangnam Style смогло впервые набрать миллиард просмотров, а уже к марту 2013 года ежемесячная база активных пользователей YouTube достигает отметки в один миллиард. По состоянию на конец 2019 года таких юзеров у площадки — более двух миллиардов, каждую минуту пользователи загружают по 500 часов видеоконтента.

YouTube в виде отдельного приложения появляется на большинстве популярных мобильных платформ — начиная от смартфонов, планшетов и других устройств под управлением ОС Android и iOS и заканчивая телевизорами с «умным» Smart-TV-системами. Сегодня около 70% пользователей просматривают ролики на YouTube именно с мобильных девайсов, а не с компьютеров. При этом уточняется: 37% всего мобильного интернет-трафика на планете приходится на YouTube.

Но без критики YouTube также никогда не оставался. Один из последних скандалов связан с оскорблениями авторов YouTube-каналов другими пользователями — особенно, в области сексуальной ориентации и этнической принадлежности. После этого представители YouTube ввели новые правила пользования сервисом, ужесточив их.

За несколько лет до этого видеосервис потерял часть рекламодателей из-за ситуации с неподобающими видео. Тогда крупные мировые компании выяснили, что их объявления стали появляться в роликах, посвященных национализму и экстремизму. Схожая ситуация произошла с Disney, Nestle, Purina и McDonald’s — они отказались от рекламы своих продуктов на YouTube из-за скандала с роликами, представляющими интерес для педофилов.

В «русский» YouTube пришли профессионалы (и большие деньги)

Впрочем, все это не «убило» любовь простых пользователей к YouTube, особенно когда в русскоязычный сегмент площадки начали приходить профессионалы, «сбежавшие» из крупных телеканалов. Предположим, что производить оригинальный авторский контент для YouTube (соответственно, и зарабатывать на нем) оказалось выгоднее .



На фото Юрий Дудь. Скриншот YouTube, канал «вДудь»

В число таких авторов, например, входит Юрий Дудь, запустивший на YouTube моду на длинные интервью — до этого Юрий работал спортивным журналистом. Через некоторое время к нему присоединился и Леонид Парфенов — не менее известный журналист, автор программы «Намедни», выходившей на «НТВ». Не так давно нечто похожее запустил Алексей Пивоваров, также долгое время проработавший на «НТВ». Свой канал «Редакция» он и вовсе позиционирует как «журналистику в YouTube».

С развлекательным контентом, впрочем, дела обстоят не хуже. Например, комики, работающие на «ТНТ», параллельно развивают YouTube-канал LABELCOM («Что было дальше», «Созвон» и другое). А в состав канала «КЛИККЛАК» входят популярные музыканты из Little Big и The Hatters.

Но не все авторы популярных сегодня YouTube-каналов пришли на YouTube извне. Многие изначально начинали работать на площадке и добились положения, при котором могут конкурировать с названными выше «контент-мейкерами», хотя делать это становится все сложнее. Больше никакого «ты — сам себе телевизор»?

Пока неизвестно, потеснит ли YouTube другая площадка, но сейчас эта платформа — точно на вершине списка.