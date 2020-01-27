Китай впервые раскрыл, сколько оружия он производит. Оказалось больше, чем у России

Источник материала: IT.Tut.by

Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) впервые внес китайские компании в рейтинг производителей оружия — ранее все подобные документы публиковались без учета Китая. Из отчета видно, что в рейтинге КНР оказалась сразу на втором месте, обогнав Россию и уступив лишь США.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ранее китайские компании не входили в рейтинг из-за высокого уровня секретности, характерного для производства оружия в этой стране. У экспертов просто не хватало информации, чтобы делать выводы. Теперь часть китайских компаний вышла на биржу, и им пришлось публиковать официальные отчеты о своей работе. Так, статистика появилась по CETC, CSGC, AVIC и гиганту NORINCO.

Все эти компании автоматически попадают в топ-20 крупнейших производителей оружия, три из них — в топ-10. Общий объем продаж в китайских корпорациях составляет 54,1 миллиарда долларов (10 российских компаний из топ-100 продали в 2018 году на 36,2 миллиарда). Если ранее в список крупнейших 10 продавцов оружия входил российский «Алмаз-Антей», то с появлением в рейтинге компаний из Китая он, скорее всего, покидает топ-10.

При этом достоверность китайских данных подвергается сомнению — эксперты SIPRI полагают, что компании могут занижать свои показатели.