В Алжире разбился Су-30МКА. Пилот и штурман погибли

Источник материала: IT.Tut.by

Военный самолет разбился на северо-востоке Алжира. Об этом сообщает Lenta.ru, ссылаясь на издание Algerie 24 .



Иллюстративное фото. Источник: russianplanes.net

Крушение произошло в вилайяте Оум Эль-Буаджи. Издание со ссылкой на опубликованные в интернете фото и видео отмечает, что после падения самолет загорелся.

По данным издания Mediadefense, разбившимся воздушным судном был самолет Су-30 121-й истребительной эскадрильи Военно-воздушных сил Алжира. Предварительно, в результате погибли два человека: пилот и штурман. Официального подтверждения этой информации нет.

На данный момент на месте происшествия работают спасатели.

По данным на 2018 год ВВС Алжира насчитывали 58 истребителей Су-30 МКА.