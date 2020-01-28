Названо неожиданное преимущество самого проблемного американского эсминца Zumwalt

Источник материала: IT.Tut.by

Американские военные пришли к выводу, что новейший эсминец можно эксплуатировать в условиях больших волн. Безопасность корабля в значительной степени объясняется его конструкцией, обеспечивающей малозаметность. Об этом пишет Naked Science.



Фото: wikimedia.org

Не каждый корабль ВМС США настолько часто критикуют, как эсминец Zumwalt. Нужно сказать, для этого есть основания. Напомним, из-за огромной цены корабля Пентагон решил ограничиться тремя такими эсминцами. При этом военные так и не смогли побороть «детские болезни». Открытым остается вопрос ниши, которую в Американском флоте мог бы занимать Zumwalt.

Однако есть и позитивные моменты. Ранее некоторые эксперты заявили, что из-за своей конструкции Zumwalt не может похвастаться высокими мореходными качествами. Судя по всему, это не так. Как сообщает Defense News, во время недавнего визита на Аляску корабль столкнулся с сильными волнами. Благодаря форме корпуса и другим факторам USS Zumwalt с его ножевидным носом показал лучшую устойчивость, чем другие эсминцы и даже крейсеры.

«Мы воспользовались штормом возле Аляски, который предоставил нам условия шестибалльного волнения, — говорит капитан корабля Эндрю Карлсон (Andrew Carlson), имея в виду морские волны высотой от четырех до шести метров. — Все сказали, что я лучше буду на этом корабле, чем на любом другом, на котором был ранее».

Согласно представленным данным, находящиеся на борту люди ощущали сильное волнение так, как если бы оно было легким, трехбалльным.

Полученная информация может иметь далекоидущие последствия. Эксперты не сомневаются, что США не будут строить новые эсминцы этого типа, однако сама концепция может лечь в основу нового корабля, который пополнит состав Американского флота в будущем.

Напомним, в основе концепции Zumwalt — малозаметность. Корабль построили с плоскими скошенными поверхностями для отражения излучения от вражеских радиолокационных станций в небо. Нос судна похож на волнорез.

Сейчас США пытаются найти нишу, которую занимал бы Zumwalt. Ранее его рассматривали прежде всего в качестве высокоэффективного средства поражения наземных целей. Затем эсминец видели средством для уничтожения неприятельских кораблей и судов. Это отчасти объясняется тем, что угроза со стороны Китайского флота постоянно нарастает.

Так, 12 января на военно-морской базе Северного флота ВМС Китая в Циндао провели торжественную церемонию ввода в строй первого эсминца проекта 055 «Наньчан». Эти корабли станут крупнейшими в мире эсминцами после американских эскадренных миноносцев типа Zumwalt.