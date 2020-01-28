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Рекорд десятилетия. В 2019 году США сбросили на Афганистан максимальное количество бомб

28.01.2020 11:39 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

ВВС США в 2019 году нанесли рекордно много авиаударов по Афганистану за целое десятилетие. Истребители, штурмовики и беспилотники сбросили на эту страну 7423 бомбы — годом ранее было сброшено 7362. Об этом сообщает military.com.

Рекорд десятилетия. В 2019 году США сбросили на Афганистан максимальное количество бомб
Иллюстративное фото. Источник: wikipedia.org

Число самолетовылетов, во время которых была сброшена хоть одна бомба или ракета, составило 2434, что более чем вдвое больше, чем годом ранее.

Невзирая на высокую интенсивность бомбардировок американской авиацией, администрация Дональда Трампа уже заявила, что готова сократить контингент в Афганистане — планируется вывести больше военнослужащих, чем в 2018 году.

Напомним, что в прошлом году представители американского командования и талибов несколько раз встречались, пытаясь договориться о мирной сделке и выводе войск США. Однако в сентябре Пентагон прекратил переговоры после самоподрыва смертника в Кабуле, в результате которого погиб солдат США.

Министр обороны Штатов Марк Эспер заявил, что в итоге планируется оставить в Афганистане не более чем 4000 солдат из примерно 13 000, которые базируются там сейчас. Одной из причин вывода войск называют растущую конфронтацию с Китаем, побуждающую увеличивать военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе.

 
 
Ссылка на источник 81
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ВВС США в 2019 году нанесли рекордно много авиаударов по Афганистану за целое десятилетие. Истребители, штурмовики и беспилотники сбросили на эту страну 7423...
 
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