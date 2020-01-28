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СМИ сообщили об угрозе производству Apple из-за коронавируса в Китае

28.01.2020 12:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Расположенное в Китае производство продукции Apple находится под угрозой срыва из-за коронавируса, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов, а также Nikkei Asian Review со ссылкой на источники среди поставщиков компании. Это может быть связано с карантином, из-за которого работникам будет запрещено выходить на работу. Об этом сообщает РБК.

СМИ сообщили об угрозе производству Apple из-за коронавируса в Китае
Фото: pixabay.com

В частности, практически все iPhone создаются на двух фабриках тайваньских сборщиков Foxconn (дочерняя компания Hon Hai) и Pegatron, расположенных примерно в 500 км от Уханя, где началась вспышка, однако такое расстояние «не защищает их от последствий», пишет деловое агентство. В Китае на Apple напрямую работают около 10 тыс. человек, еще несколько миллионов заняты в цепочке поставок для гаджетов компании вроде iPad, iPhone и Apple Watch и в последние дни находились дома из-за каникул в связи с китайским Новым годом.

Попросила ли Apple сотрудников не выходить на работу дольше из-за распространения вируса, неизвестно. Однако, добавляет South China Morning Post, некоторые американские банки и финансовые фирмы, включая Citigroup, потребовали от сотрудников в Гонконге оставаться дома в течение двух недель.

Аналитик Bloomberg Мэтью Кантерман уточнил, что число подтвержденных случаев заболевания в провинции Хэнань, где расположена одна из фабрик Foxconn, увеличивается. Это может привести к закрытию завода, известного как «Город iPhone», по решению Hon Hai или местных властей, утверждает он. Впрочем, в Foxconn Bloomberg сообщили, что принимают меры для выполнения своих международных обязательств по поставкам. В Apple от комментариев отказались.

Источник агентства также отметил, что Apple заранее готовится к экстремальным сценариям вроде появления вируса и что у нее есть несколько поставщиков компонентов. Однако, как заключает Bloomberg, подавляющее большинство сборочных работ выполняется в Китае и поэтому нехватка рабочих будет напрямую влиять на количество отгрузки продукции.

На фоне новостей о срывах поставок Nikkei Asian Review сообщила, что Apple попросила поставщиков в первом полугодии 2020-го увеличить производство iPhone на 10%, до 80 млн штук за шесть месяцев.

Bloomberg отмечает, что, хотя большой угрозы для новых флагманских моделей iPhone из-за вируса, скорее всего, нет, ситуация может сказаться на планах компании начать производство новой бюджетной модели в феврале.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные iPhone:

 
Теги: Новости
 
 
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Расположенное в Китае производство продукции Apple находится под угрозой срыва из-за коронавируса, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов, а также Nikkei Asian Review...
 
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