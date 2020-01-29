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Что говорят о нас наши руки (никакой хиромантии, только наука)
29.01.2020 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В этом тексте мы не станем рассказывать про линии на ладонях. Но наши руки и пальцы, а особенно отметины на них, могут рассказать кое-что о нашем организме. 42.TUT.BY собрал несколько любопытных научных изысканий, но предупреждает, что их следует воспринимать с долей юмора. Это ни в коем случае не может использоваться для самодиагностики, верный диагноз способен поставить лишь специалист.
Длина пальцев может многое рассказать о вашем поведении (и даже сексуальных предпочтениях)
Это довольно популярная гипотеза, которая гласит, что уровень мужских и женских половых гормонов на 8−14-й неделях беременности определяет разницу в длине указательного и безымянного пальца у будущего ребенка. В англоязычной прессе это называется 2D:4D.
Так,
Это довольно старая идея — первые упоминания о ней появились еще в конце XIX века, а первое научное статистическое исследование было опубликовано в 1930 году. Понятие стало популярным в 80−90-х годах XX века — возможно, из-за своей простоты.
Конечно, это не четкое правило — все же уровень гормонов может меняться на протяжении всей нашей жизни, плюс не стоит забывать о множестве других факторов. Но все равно это довольно забавное заключение.
О чем же может говорить соотношение пальцев? Прежде всего, об уровне тестостерона и эстрогена. Так, у мужчин с низким пальцевым индексом наблюдается высокая фертильность. Как правило, у них больше детей и, если верить исследованию ученых из Канады, они
Что касается поведения, то мужчины с низким индексом
Кроме того, мужчины с более длинным безымянным пальцем
Если же у мужчины высокий пальцевый индекс (указательный длиннее), то это может свидетельствовать о повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и
Женщины с высоким пальцевым индексом
И хотя у женщин с длинным указательным пальцем
Из странного: пару лет назад ученые из Эссекского университета
Сила рукопожатия как тест на долгую жизнь
В 2015-м журнал Lancet
Международная группа ученых установила, что женщины в возрасте около 25 лет имеют силу сжатия пальцев порядка 34 кг, а к возрасту в 70 лет она падает на 25%. У мужчин в том же возрасте эти цифры составляют 54 кг и 37 кг.
Исследование, в ходе которого изучили почти 140 000 взрослых в 17 странах, свидетельствует, что снижение силы рукопожатия на 5 кг приводит к увеличению риска ранней смерти на 16%. При этом риск летального исхода от инфаркта возрастает на 17%, а инсульта — на 9%.
Кроме того, будет полезно посмотреть на сами руки. Если они трясутся, это может быть симптомом начала болезни Паркинсона либо рассеянного склероза. Или же хронического алкоголизма, длительного приема веществ, блокирующих выработку дофамина (в том числе наркотических), а также стресса или нехватки витамина В12.
Если ладони липкие, это может свидетельствовать о гипергидрозе, менопаузе или заболевании щитовидной железы. А бледная кожа и ногтевые ложи — об анемии. Но здесь точный диагноз поставит только врач.
«Барабанные палочки» и красные ладони как симптом ряда заболеваний
С длиной пальцев мы разобрались — а что с их формой и цветом? Одним из любопытных симптомов целого ряда заболеваний — от абсцесса легкого до болезни Крона — является так называемый синдром барабанных палочек. Это когда конец пальца утолщается, а ногти деформируются в виде часовых стекол и как бы загибаются вниз.
Это не самостоятельное заболевание, а довольно информативный признак ряда проблем, среди которых хронические болезни сердца, легких и печени. С таким точно нужно идти к врачу.
И, конечно, многое способны «рассказать» суставы рук. Например, опухоли вокруг мелких суставов на пальцах могут образовываться из-за скопления жировых клеток (ксантом). Так что толстые суставы способны свидетельствовать не только об артрите, но и о высоком уровне холестерина.
Еще один необычный симптом называется пальмарная эритема и выглядит как красные пятнистые ладони. Американский журнал клинической дерматологии
А вторичная может являться симптомом заболевания печени. Так, красные ладони наблюдаются у 23% пациентов с циррозом печени. Этот симптом также встречается более чем у 60% пациентов с ревматоидным артритом, 18% пациентов с тиреотоксикозом и у 4,1% пациентов с сахарным диабетом.
Пятна и полоски на ногтях
Если вы заметили у себя на ногтях маленькие белые пятнышки, не паникуйте. Это называется лейконихия (leuconychia) — когда между слоями ногтя попадают микроскопические пузырьки воздуха.
Есть разные виды лейконихии. Например, линии Мюрке — когда на одном ногте возникают две и более поперечные полоски. Хотя в некоторых источниках это называют симптомом гипоальбуминемии (грубо говоря, это проблемы с усвоением белка, которые наблюдаются при нефротическом синдроме, сепсисе, почечной и печеночной недостаточности), зачастую эти полосочки возникают при обычном повреждении ногтя и проходят сами по себе. К примеру, такие полоски могут появиться на ногтях ног из-за обуви.
Точечная лейконихия — белые пятнышки — тоже зачастую возникает при механическом повреждении ногтя. А еще это может свидетельствовать о привычке грызть ногти.
А что с идеей, будто это возникает из-за дефицита цинка? В журнале Journal of Human Nutrition and Dietetics было
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В этом тексте мы не станем рассказывать про линии на ладонях. Но наши руки и пальцы, а особенно отметины на них, могут рассказать кое-что о нашем организме. 42.TUT.BY...
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