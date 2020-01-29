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Выручка Apple достигла самого высокого показателя в истории

29.01.2020 10:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Квартальная выручка Apple возросла на 9%, достигнув самого высокого показателя в истории этой американской компании — 91,8 млрд долларов. Соответствующая информация содержится в опубликованной во вторник отчетности компании из Купертино (штат Калифорния), пишет ТАСС.

Выручка Apple достигла самого высокого показателя в истории
Фото: Reuters

Отчетный период — это первый квартал 2020 финансового года, истекший 28 декабря 2019 года. «Мы с восторгом докладываем о самой большой квартальной выручке, достижению которой способствовал мощный рост спроса на наши смартфоны моделей iPhone 11 и iPhone 11 Pro, а также на услуги и аксессуары», — отметил глава компании Тим Кук.

Он также акцентировал внимание на квартальном увеличении количества «активных подключенных устройств в каждом географическом сегменте до более 1,5 млрд». Данный показатель год назад составлял 1,4 млрд устройств.

Чистая прибыль за квартал составила 22,2 млрд долларов, также достигнув самого высокого в истории компании показателя. Начисления дивидендов акционерам Apple за квартал приблизились к 25 млрд долларов. Компания прогнозирует, что ее выручка во втором квартале 2020 финансового года составит 63−67 млрд, а операционные расходы в пределах 9,6−9,7 млрд.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Apple:

 
 
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Квартальная выручка Apple возросла на 9%, достигнув самого высокого показателя в истории этой американской компании — 91,8 млрд долларов. Соответствующая информация...
 
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