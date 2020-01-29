Пользователи соцсетей раскрыли «мистификации века». И это очень смешно

Источник материала: IT.Tut.by

Пользователи соцсетей наперебой объясняют, что привычных цветов, стран и даже частей тела не существует. Так они отреагировали всего на одно сообщение в Twitter, пишет Media Leaks.

Недавно в Twitter одна из пользовательниц под ником «Jenny Ridd едет на мучемче 29 254» решила объяснить своим подписчикам, что некоторых цветов не существует:

Помните, как в школе вас учили, что основные цвета, из которых можно получить все остальные — это жёлтый, красный и синий? И давали схемы типа таких? pic.twitter.com/UtIKKA3ubw — Jenny Ridd едет на мучемче 29 254 (@riddjenny) January 25, 2020

По мнению девушки, единственная правильная схема — это CMYK, а основные цвета — маджента, желтый и циан. В Media Leaks пишут, что в полиграфии действительно используют желтый, циан, мадженту и ключевой цвет (чаще всего — черный). Но при аддитивном синтезе основные цвета — RGB (красный, зеленый и синий), а не CMYK. Они выбраны из-за особенностей сетчатки глаза и применяются в компьютерных и телевизионных технологиях.

Впрочем, других пользователей стало уже не остановить. Они начали разоблачать другие вещи, в шутку выдавая их за истину:

Помните, как в школе вас учили, что на Скандинавском полуострове есть 3 страны — Щвеция, Норвегия и Финляндия? И давали карты типа таких? pic.twitter.com/qvFaOTuj7l — Bassboosted Palpatine (@SchizoLingvo) January 27, 2020

Современным картам верить нельзя, поэтому откроем старинную китайскую карту, где обнаружим, что на севере от своей страны китайцы оставили лишь небольшой кусочек суши, куда не то что Россия не поместится- там едва хватает места для Европы! pic.twitter.com/egmAQo43WR — Duran / Дюран (@userdie) January 28, 2020

На волне большого количества разоблачительных образовательных твитов в последние дни, хочу тоже поделиться с вами важной информацией. Помните в яслях нас учили, что у человека на лице есть глаза, нос и рот? Так вот — нос это мистификация. Разберемся, почему. pic.twitter.com/bHevpv41hM — Geek chick (@Igorina) January 28, 2020

Доказательств нереальности носа масса. Например, очень многим людям не нравится их нос и они буквально не понимают что с этим делать. Все потому, что они подсознательно чувствуют, что его нет. — Geek chick (@Igorina) January 28, 2020

Сифилис на самом деле не страшная болезнь, а регуляционный эволюционный механизм, призванный примирить человека с отсутствием носа. Увы, человеческое сознание слабо и продолжает бороться за нос — лишившись воображаемого носа, сифилитики нуждаются в искусственных носах pic.twitter.com/HWUYKq2wPv — Geek chick (@Igorina) January 28, 2020