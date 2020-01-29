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Пользователи соцсетей раскрыли «мистификации века». И это очень смешно

29.01.2020 10:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Пользователи соцсетей наперебой объясняют, что привычных цветов, стран и даже частей тела не существует. Так они отреагировали всего на одно сообщение в Twitter, пишет Media Leaks.

Недавно в Twitter одна из пользовательниц под ником «Jenny Ridd едет на мучемче 29 254» решила объяснить своим подписчикам, что некоторых цветов не существует:

По мнению девушки, единственная правильная схема — это CMYK, а основные цвета — маджента, желтый и циан. В Media Leaks пишут, что в полиграфии действительно используют желтый, циан, мадженту и ключевой цвет (чаще всего — черный). Но при аддитивном синтезе основные цвета — RGB (красный, зеленый и синий), а не CMYK. Они выбраны из-за особенностей сетчатки глаза и применяются в компьютерных и телевизионных технологиях.

Впрочем, других пользователей стало уже не остановить. Они начали разоблачать другие вещи, в шутку выдавая их за истину:

 
 
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Пользователи соцсетей наперебой объясняют, что привычных цветов, стран и даже частей тела не существует. Так они отреагировали всего на одно сообщение в Twitter,...
 
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