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Американские подлодки получают маломощные боеголовки «для сдерживания России»

31.01.2020 10:49 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Согласно представленным данным, США оснастили баллистические ракеты подводных лодок UGM-133A Trident II D5 новыми боеголовками W76−2 мощностью пять килотонн. Об этом пишет Naked Science.

Американские подлодки получают маломощные боеголовки «для сдерживания России»
Фото: wikipedia.org

Как передает РИА Новости со ссылкой на материалы специалистов Федерации американских ученых (FAS), Соединенные Штаты начали оснащать стратегические субмарины типа «Огайо» маломощными термоядерными боеголовками W76−2. Мощность каждой из них составляет пять килотонн.

Известно, что в конце прошлого года субмарина USS Tennessee (SSBN-734) типа «Огайо» впервые вышла на патрулирование в Атлантический океан, имея в своем арсенале новое оружие.

По оценкам американских экспертов, из двух десятков ракет Trident II D5, которые находятся на борту лодки, только одна-две имеют W76−2. При этом одна ракета может нести лишь несколько новых боеголовок: остальные являются боеголовками обычного типа, то есть по 90 и 455 килотонн.

РИА Новости напоминает, что о создании нового оружия в администрации президента США сообщили в 2018-м. Целью проекта тогда назвали сдерживание Москвы от использования тактических ядерных боеголовок в случае начала войны в Восточной Европе. Боеголовка W76−2 «должна противостоять ошибочным представлениям о том, что в региональном сдерживающем потенциале США есть некий изъян, которым можно воспользоваться».

В Федерации американских ученых считают концепцию ошибочной, так как наличие у Соединенных Штатов маломощных боеголовок для Trident II D5 не станет важным фактором неприменения Россией тактического ядерного оружия. Эксперты указывают и на то, что США уже имеют в своем арсенале достаточное количество тактических ядерных вооружений.

Тезис сторонников W76−2 базируется на утверждении, согласно которому старое оружие воздушного базирования — крылатые ракеты и бомбы — не может выступать полноценной альтернативой для новых блоков для Trident II D5, поскольку Россия за последние годы существенно улучшила свою систему противовоздушной обороны.

Напомним, в будущем США хотят заменить субмарины типа «Огайо» новой стратегической подлодкой «Колумбия»: сейчас активно идут работы в этом направлении. Начало строительства первой лодки запланировано на 2021 год, а ввод головного корабля в эксплуатацию — на 2031-й.

В свою очередь, Россия концентрирует усилия на разработке новой многоцелевой лодки. В декабре 2019 года была представлена модель российской атомной субмарины нового поколения. Лодка может пополнить состав флота в 2030-х.

 
 
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Согласно представленным данным, США оснастили баллистические ракеты подводных лодок UGM-133A Trident II D5 новыми боеголовками W76−2 мощностью пять килотонн. Об этом пишет...
 
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