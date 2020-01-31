Ученые обнаружили неожиданно большой источник природных парниковых газов

Источник материала: IT.Tut.by

Ученые Химического института Общества Макса Планка в Германии заявили, что углеводородные газы, выделяющиеся со дна Красного моря, загрязняют атмосферу со скоростью, эквивалентной выбросам некоторых крупных стран — экспортеров ископаемого топлива. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на Agence France-Presse .



Фото: Karelj / wikimedia.org

Отмечается, что Ближний Восток содержит более половины мировых запасов нефти и газа и интенсивно эксплуатирует ископаемое топливо, и потому регион выбрасывает в атмосферу огромное количество газообразных загрязнителей.

Но во время экспедиции 2017 года вокруг Персидского залива исследователи из Химического института Общества Макса Планка заметили, что уровни содержания этана и пропана в воздухе над северной частью Красного моря были в 40 раз выше, чем прогнозировалось, даже с учетом региональных антропогенных выбросов.

Команда проанализировала возможные источники и пришла к неожиданному выводу: эти два газа просачиваются через морское дно из естественных нефтяных и газовых резервуаров. Они попадали на поверхность, где смешивались с другим парниковым газом, закисью азота, который в больших количествах выбрасывался промышленными судами. В итоге образовывалась чрезвычайно вредная для здоровья человека смесь.

Группа подсчитала, что уровень утечки этана и пропана «сопоставим по величине» с показателями нескольких стран-экспортеров углеводородов, таких как Объединенные Арабские Эмираты или Кувейт. И ситуация может ухудшиться, так как в «ближайшие десятилетия трафик судов через Красное море и Суэцкий канал продолжит увеличиваться с сопутствующим увеличением выбросов оксида азота».