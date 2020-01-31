Сравниваем, сколько стоил один мегабайт мобильного интернета 10 лет назад и сегодня

Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня большинство из нас пользуется высокоскоростным мобильным интернетом на смартфонах и других «умных» устройствах за относительно небольшие деньги. Скоростей и объема трафика хватает, чтобы, например, смотреть видео в высоком качестве в вагоне метро. Но так было не всегда, еще 10 лет назад интернет был дороже. Мы высчитали, на сколько.





Сколько интернет стоил 10 лет назад

Коммерческий запуск 3G-сетей в Минске и в некоторых других городах Беларуси стартовал в конце 2009-го — первой половине 2010 года.

Например, в velcom (или нынешнем А1) в октябре 2010 года предлагали тарифы, в том числе включающие 3G-трафик. Они назывались Smart 500 и Smart 1000 и соответственно располагали по 500 МБ и 1000 МБ интернет-трафика.

Тогда они оценивались в 2,49 и 4,79 рубля (с учетом деноминации), что примерно соответствовало 8,6 и 16,5 доллара. Если сделать поправку на инфляцию и динамику цен доллара, то сегодня эти тарифы стоили бы 10,14 и 19,56 доллара (или 21,6 и 41,7 рубля). Исходя из этого, один мегабайт интернет-трафика velcom (A1) стоил бы сегодня в среднем 1,99 цента (4,2 копейки).



Изображение использовано в качестве иллюстрации

В сентябре 2010 года 3G-тарифы начали появляться и у МТС — одни из первых назывались «3G Коннект». В частности, за предложения с трафиком объемом в 500 МБ и 1000 МБ приходилось платить соответственно 2 и 3 рубля (с учетом деноминации), что равнялось 6,63 и 9,95 доллара.

С поправкой на инфляцию и динамику цен доллара сегодня эти суммы превратились бы в 7,8 и 11,7 доллара (или 16,6 и 24,9 рубля). Исходя из этого, один мегабайт интернет-трафика МТС стоил бы сегодня в среднем 1,37 цента (2,9 копейки).

В life:) коммерческий запуск 3G-сети произошел немного раньше, в конце ноября 2009 года. Тогда оператор представил пакеты интернет-доступа с 2 ГБ и 4 ГБ трафика за 6,9 и 9,9 рубля (с учетом деноминации) — соответственно 25,3 и 36,3 доллара.

С поправкой на инфляцию и динамику цен доллара сегодня эти суммы превратились бы в 30,41 и 43,40 доллара (или 64,8 и 92,4 рубля). Исходя из этого, один мегабайт интернет-трафика life:) стоил бы сегодня в среднем 1,3 цента (2,8 копейки).

Сколько интернет стоит сегодня



Изображение использовано в качестве иллюстрации

Разумеется, на данный момент полностью соответствующих тарифов у всей тройки операторов найти не получится. К тому же, кроме интернет-трафика популярные предложения включают минуты разговоров, определенное количество СМС-сообщений и другие опции вроде относительно недорогих роуминг-пакетов и безлимитов на мессенджеры и соцсети — это нужно учитывать.

Тарифы 10 лет назад Тарифы сегодня Цена за 1 МБ 10 лет назад (с поправкой на инфляцию) Цена за 1 МБ сегодня velcom (A1) Smart 1000 (1 ГБ) «Комфорт S» (1 ГБ) 4,2 копейки 0,9 копейки МТС «3G Коннект» (1 ГБ) «Супер» (1 ГБ) 2,5 копейки 1,0 копейки life:) 3G-пакет (4 ГБ) «Шейк» (5 ГБ) 2,3 копейки 0,2 копейки

Тем не менее в А1 и МТС сейчас предлагается как минимум несколько тарифных планов, где объем включенного трафика составляет 1 ГБ. Их стоимость — соответственно 9,90 и 10,40 рубля в месяц (4,65 и 4,88 доллара). В life:) нам удалось найти тариф с трафиком в 5 ГБ за 11,90 рубля (5,59 доллара). Исходя из этого, один мегабайт трафика сейчас в среднем стоит 0,36 цента (0,77 копейки).

Таким образом, один мегабайт мобильного интернет-трафика 10 лет назад операторы связи оценивали примерно в 3,3 копейки, а сегодня — в 0,77 копейки. Разница — более чем четырехкратная. Проще говоря: в 2010 году один гигабайт мобильного интернета стоил порядка 33 рублей, а сегодня — 7,7 рубля. Получается, что десять лет назад интернет был примерно в 4,3 раза дороже, чем сейчас.